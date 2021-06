Według danych RIVM w poprzednich tygodniach dotyczyło to około 1,6 proc. wszystkich potwierdzonych infekcji, w tym tygodniu ich liczba wzrosła do 5,7 proc.W ostatnich tygodniach ograniczenia dotyczące podróży do coraz większej liczby krajów zostały złagodzone, dzięki czemu wakacje znów stały się możliwe

Eksperci proszą o testowanie się po powrocie

W ubiegłym tygodniu stwierdzono w Niderlandach łącznie 8 981 pozytywnych wyników testów na obecność COVID-19. 514 zainfekowanych wróciło niedawno z zagranicznych podróży.Instytut wezwał we wtorek podróżnych, którzy wrócili z wakacji w Hiszpanii i Portugali, do poddania się badaniu na obecność wirusa.