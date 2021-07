Jak pokazują wyniki badania "Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2021", największą część "wypoczynkowego budżetu" przeznaczamy na zakwaterowanie – 38 proc. odpowiedzi oraz na jedzenie – 22 proc. odpowiedzi. Na kolejnej pozycji znajduje się dojazd na urlop – 20 proc. wskazań oraz atrakcje i rozrywki – 20 proc. odpowiedzi.

Reklama

Do 1500 zł na osobę – to kwota, jaką na letni urlop może przeznaczyć 41 proc. zapytanych Polaków. Na wydatek do 2000 zł na osobę na wakacyjny wypoczynek może sobie pozwolić 26 proc. respondentów badania.

Polska a Europa Zachodnia

Nadal jest zauważalna różnica między wydatkami na rozrywkę i wypoczynek pomiędzy mieszkańcami Polski a Europy Zachodniej. Polacy przeznaczają jednak coraz większe budżety na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i rekreację. Podczas letniego urlopu są skłonni wydać więcej na oryginalne i ciekawe rozrywki, jak na przykład flyboard czy wakeboarding. – komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Wypoczynek jest jednym z kluczowych elementów przyczyniających się do efektywnej pracy w ciągu roku. Co drugi Polak uczestniczący w badaniu deklaruje, że umie na urlopie odciąć się od zawodowych obowiązków argumentując, że jest to czas tylko dla niego i wyłączając służbową komórkę. Dla 33 proc. respondentów jest to wciąż trudne, gdyż przyznają że zdarza się im pracować zdalnie mimo urlopu i pozostawać w stałym kontakcie z firmą.

Tegoroczny, letni urlop dla 38 proc. Polaków, uczestniczących w badaniu serwisu Prezentmarzeń, wyniesie między 8 a 14 dni. 26 proc. respondentów będzie wypoczywać do 7 dni, a 19 proc. zaplanowało urlop dłuższy niż 14 dni. Dla 9 proc. Polaków tegoroczne wakacje oznaczają wypoczynek tylko w weekendy. Najczęściej będziemy wypoczywać w kraju, jak deklaruje 43 proc. respondentów. Co trzeci Polak planuje urlop zarówno w kraju, jak również za granicą. 16 proc. ankietowanych wyłącznie za granicą, jeśli będzie taka możliwość.

Polska turystyka

Aż 80 proc. zapytanych Polaków deklaruje, że zamierza podczas tegorocznych wakacji wspierać polską branżę turystyczną. Jak wynika z odpowiedzi respondentów badania "Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2021", 33 proc. będzie wspierać gastronomię jedząc podczas wypoczynku w restauracjach, 25 proc. zamierza wybrać hotele i pensjonaty, aby właściciele mogli zarobić. Dla 22 proc. ankietowanych wsparcie krajowej turystyki wiąże się z wyborem Polski ja głównego miejsca wypoczynku w tym roku. Wybierając miejsce na letni urlop Polacy kierują się głównie dostępnością ciekawych atrakcji i rozrywek - 34 proc. odpowiedzi.

*Badanie sondażowe "Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021" zostało zrealizowane pna próbie 976 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2021