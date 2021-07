Polscy podróżnicy w tym roku wybierają popularne od lat kierunki wakacyjne. Na 1. pozycji w rankingu najpopularniejszych kierunków znalazła się Grecja, która od lat jest jednym z najczęściej wybieranych krajów w okresie wakacyjnym. Największą popularnością cieszą się Ateny, Heraklion i Korfu. Choć ceny biletów lotniczych do greckich miast w tym roku wzrosły średnio o 38 proc., to nie powstrzymuje Polaków. Dla ekspertów eSky.pl nie jest to zaskoczeniem – Grecja jako jeden z pierwszych krajów w Europie zapowiedział zniesienie restrykcji i jasny plan otwarcia turystyki dla zagranicznych turystów.

Na 2. miejscu w rankingu znalazła się także lubiana od lat przez Polaków Chorwacja. Mimo tego, że wielu polskich podróżujących od lat wybierało dojazd samochodem na Chorwację, to w tym roku liczba rezerwacji jest wyższa niż w roku ubiegłym o prawie 20 proc. Najczęściej Polacy wybierają Split i Zadar, co nie jest zaskoczeniem, gdyż te miasta od lat są oblegane przez Polaków w wakacje, a ceny biletów lotniczych utrzymują się na podobnych poziomie, co w zeszłym roku.

Kolejno na liście najpopularniejszych kierunków znalazła się Hiszpania, która była hitem tegorocznej majówki. W tym roku Polacy wyjadą najczęściej na Majorkę, do Alicante, Barcelony i Malagi. Duża popularność Hiszpanii w tym roku spowodowała wzrost cen biletów lotniczych – za bilet w obie strony zapłacimy o 45 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Top 5 najczęściej wybieranych krajów wakacyjnych zamykają Włochy i Malta. We Włoszech Polacy najczęściej wybierają Rzym i Katanię (Sycylia), a ceny biletów w tym roku są wyższe o niecałe 18 proc. Zdaniem ekspertów eSky.pl niższe zainteresowanie Włochami w tym roku wynika z utrzymującego się obowiązku przedstawiania testów na koronawirusa nawet dla osób zaszczepionych, jednak zmieniło się to już od 1 lipca, kiedy unijny certyfikat COVID-19 oficjalnie wszedł w życie w krajach wspólnoty europejskiej.

Co ciekawe, w tym roku na liście najpopularniejszych krajów znalazła się Malta. Tego małego, a zarazem pięknego kraju próżno było szukać w zestawieniach najpopularniejszych kierunków w ubiegłych latach, ponieważ jest on mało znany w Polsce. W tym roku jest inaczej – Polacy wybierają Maltę częściej niż Portugalię, która w tym roku nieco straciła na popularności. Ceny na Maltę w okresie lipiec-sierpień 2021 r. są wyższe o niecałe 30 proc. niż w ubiegłym roku.

Na wakacje we dwójkę

W tym roku użytkownicy eSky.pl wybiorą się na wakacje we dwójkę, choć są wyjątki. Grecję i Hiszpanię najczęściej wybierają rodziny z dzieckiem, z kolei Chorwację, Maltę oraz Włochy wybierają pary bez dzieci.