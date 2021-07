Liczba wejść na taras widokowy będzie ograniczona do 50 proc. stanu sprzed pandemii koronawirusa. Zarządca obiektu szacuje liczbę zwiedzających na ok. 13 tys. osób dziennie. Wcześniej było to nawet 25 tys. osób.

Reklama

Konieczny certyfikat

Straty z powodu czasowego zamknięcia wieży wynoszą ok. 120 mln euro. Była to najdłuższa przerwa w jej funkcjonowaniu od II wojny światowej.

Zgodnie z zasadami ogłoszonymi w tym tygodniu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona od środy wszyscy zwiedzający powyżej 18. roku życia będą musieli okazać certyfikat sanitarny, poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po niedawnym przejściu choroby lub negatywny wynik testu.