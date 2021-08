Rutherford zamierza pobić rekord ustanowiony przez Amerykankę Shaestę Waiz, która miała 30 lat, kiedy w 2017 roku samotnie okrążyła świat niewielkim samolotem. Jak podała agencja AP, nastolatka chce pokazać innym młodym kobietom i dziewczętom, że nie ma granic, jeśli chodzi o możliwość zaistnienia w historii lotnictwa.

Rutherford zamierza przelecieć swoim szybkim i lekkim sportowym samolotem Shark nad pięcioma kontynentami i 52 krajami. Zaplanowane jest 70 przystanków i 19 dni na odpoczynek. Podróż ma się zakończyć w Kortrijk 4 listopada.

19-latka pochodzi z rodziny pilotów. Podróżuje małymi samolotami od 6. roku życia, zaczęła z nich skakać ze spadochronem w wieku 11 lat, a jako 14-latka sama zaczęła latać.

Powiedziała, że chce zainspirować dziewczęta i młode kobiety do nauki lotnictwa i zachęcić je do studiowania nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

To jest jej marzenie. To jest to, co chce robić - powiedział ojciec Rutherford, Sam. Jestem bardzo, bardzo dumny, że chce przyciągnąć więcej młodych kobiet i dziewcząt do STEM i lotnictwa, ponieważ 5 proc. pilotów na świecie to kobiety. To naprawdę nie jest statystyka, z której powinniśmy być dumni - dodał.

Zmęczenie psychiczne i samotność podczas tak dalekich lotów mogą być dużym wyzwaniem. To są rzeczy, o których pamiętam. Będę też często rozmawiała przez telefon z rodzicami oraz z przyjaciółmi i rodziną – powiedziała Rutherford. Niestety nie mogę oglądać filmów, ale mam w kolejce muzykę, mam ustawione podcasty. Miejmy nadzieję, że to mnie zajmie, gdy będę w powietrzu przez pięć, sześć godzin - powiedziała.

Rekord mężczyzny w samotnym locie dookoła świata należy do 18-letniego Travisa Ludlowa z Wielkiej Brytanii.