W XVIII wieku August Mocny, elektor Saksonii i król Polski, uczynił z Drezna artystyczną metropolię Europy. Zwinger wraz z Galerią Obrazów Starych Mistrzów, Muzeum Rycin i Rysunków, Zielonym Skarbcem i Albertinum przyciągają co roku prawie 2,5 miliona zwiedzających z całego świata swoimi wspaniałymi skarbami sztuki - przypomina dziennik "Berliner Zeitung".

"Pies, karzeł i chłopiec"

143 dzieła sztuki z tych bogatych zbiorów zostały sprawdzone "pod kątem rasistowskich lub w inny sposób dyskryminujących terminów lub treści" - i przemianowane na politycznie poprawne, wynika z odpowiedzi saksońskiego ministerstwa turystyki na pytanie posła AfD Thomasa Kirste w saksońskim parlamencie krajowym.

Na przykład "tytuł obrazu holenderskiego z XVII wieku został przemianowany z chwytliwego "Pies, karzeł i chłopiec" na niezręczny tytuł "Pies, niski mężczyzna i chłopiec" - pisze gazeta. A władze "nie poprzestaną na 143 dziełach sztuki, bo inwentarz wszystkich dotychczas zarejestrowanych obiektów w SDK wynosi obecnie prawie 1,5 mln sztuk".

"Berliner Zeitung" przytacza kilka innych przykładów dokonanych zmian. Tytuł "Afrykański wojownik władający łukiem", brzmi teraz "Wojownik władający łukiem"; "Tubylec z maską", to "Człowiek z maską", "Cyganka" nosi teraz tytuł "Kobieta z chustą", "Cygańska Madonna" to obecnie "Madonna ze stojącym dzieckiem", a "Chata tubylca na drzewie" to po prostu "Chata na drzewie". "Portret ciemnoskórego niewolnika" nosi obecnie tytuł "Portret niewolnika", zaś "Indyjscy tubylcy ze zwierzętami domowymi" to dzisiaj "Ludzie ze zwierzętami domowymi".