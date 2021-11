W niedzielę Patrol Zespołu Interwencji Specjalnych otrzymał wezwanie do samolotu, który lądował w Gdańsku. Samolot leciał z Oslo. Na pokładzie doszło do kłótni dwojga pasażerów. Kobieta, 46-letnia mieszkanka woj. śląskiego w wulgarny sposób odnosiła się do załogi pokładowej. Według informacji Morskiego Oddziału Straży Granicznej "miała głośno komentować pracę załogi samolotu, pouczając ją przy okazji, jak właściwie należy wykonywać swoje obowiązki".

Interwencja Straży Granicznej

Pasażerka swoją werbalną agresję kierowała również wobec innego pasażera. Był to 38-letni mężczyzna z woj. pomorskiego, który razem z kolegami pił alkohol i zachowywał się głośno, zarówno w trakcie lotu, jak i zaraz po wylądowaniu - przekazała SG.

Kobieta kilka razy zwróciła uwagę mężczyźnie, by się uspokoił, w efekcie wywiązała się miedzy nimi kłótnia. Obydwoje nie reagowali na upomnienia załogo pokładowej. Uspokoili się w obecności funkcjonariuszy Straży Granicznej, w których asyście opuścili pokład samolotu - poinformowała Straż Graniczna. Za niewykonywanie poleceń dowódcy stadku powietrznego zostali ukarani mandatami.