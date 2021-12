W czwartek rano na Zakopiance ruch był płynny, jednak podobnie jak dnia poprzedniego, największy ruch spodziewany jest przed południem aż do godzin późno popołudniowych. Na Zakopiance w newralgicznych punktach stoją policyjne patrole, których zadaniem będzie upłynnianie ruchu.

Reklama

Należy pamiętać, aby zaplanować swoją podróż pod Tatry i wybierać alternatywne drogi, na przykład przez Czarny Dunajec. Jest odwilż, a drogi są czarne i mokre. Noc sylwestrowa również zapowiada się z temperaturami dodatnimi, więc kierowcy nie powinni mieć problemów z przejazdem – powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Ruch w samym Zakopanem jest już od czwartku bardzo utrudniony z uwagi na dużą liczbę samochodów. Na ulicach miasta pod Giewontem można zaobserwować rejestracje z całej Polski. Na przywitanie 2022 roku pod Tatrami zdecydowało się też wielu obcokrajowców, głównie z Niemiec, Węgier, Austrii, Szwecji i krajów bałtyckich.

Po Zakopanem lepiej jest się poruszać komunikacją zbiorową lub pieszo. Trzeba mieć na uwadze, że parkingi w samym centrum miasta są zamknięte z uwagi na koncert.

Sylwester Marzeń z TVP

Gwiazdą zakopiańskiego Sylwestra Marzeń z TVP będzie niewątpliwie Jason Derulo. Na scenie pod Giewontem wystąpią też Julio Iglesias Junior oraz Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Daria, Piękni i Młodzi, Rafał Brzozowski, Karolina Stanisławczyk, Weekend, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Kuba Szmajkowski, Francesco Monte, Milano, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys oraz Senhit. Na zakopiańskiej scenie zaśpiewają także Maja Hyży, Piotr Kupicha oraz Stanisław Karpiel-Bułecka.