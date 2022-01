Polscy narciarze powyżej 12. roku życia, którzy chcą wjechać do Austrii, muszą być zaszczepieni lub wyleczeni z Covid-19, a także przedstawić dowód przyjęcia dawki przypominającej lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin (zasada 2G+). Po przyjeździe obowiązuje z kolei zasada 2G przy korzystaniu z kolejek linowych i przy wejściu m.in. do hoteli, restauracji. Oznacza ona konieczność okazania dowodu zaszczepienia lub wyleczenia. Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnione z wymagań 2G, a nastolatki w wieku 12-18 lat mogą przedstawić dowód szczepienia lub negatywny test, by wejść na stoki. W ciągu jednego tygodnia muszą wykonać jednak dwa testy PCR i jeden antygenowy.

Niemcy

W Niemczech obowiązują przepisy krajów związkowych i najlepiej przed wyjazdem sprawdzić, jak wygląda sytuacja w wybranym ośrodku. W Bawarii zasada 2G (zaszczepieni lub ozdrowieńcy) ma zastosowanie przypadku osób od 14. roku życia i przy wejściu do wielu pomieszczeń, w tym obiektów rekreacyjnych oraz kolejek linowych. Z kolei w Badenii-Wirtembergii na wyciągach obowiązuje 2G+, zgodnie z nią zaszczepione i wyleczone osoby od 17. roku życia muszą przedstawiać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a osoby, które otrzymały dawkę uzupełniającą, są z tego zwolnione. W punktach gastronomicznych niemal w całym kraju może mieć zastosowanie również zasada 2G+, jednak limity wieku mogą być różne w zależności od landu. Każda osoba od 6. roku życia wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona (w ciągu 28-180 dni), musi wykonać test i przejść 10-dniową kwarantannę (5-dniową w przypadku dzieci).

Szwajcaria

Przybywający do Szwajcarii zaszczepieni podróżni powyżej 16. roku życia muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR nie starszego niż 72 godziny lub antygenowego sprzed 24 godzin. Dotyczy to również ozdrowieńców. W kraju nie ma potrzeby posiadania certyfikatu covidowego, by korzystać ze stoków lub wyciągów, chociaż taki wymóg mogą wprowadzić poszczególne kantony. Dowód zaszczepienia lub wyzdrowienia, albo negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin, lub testu antygenowego w ciągu 48 godzin, jest konieczny zaś przy wejściu do pomieszczeń większości barów i restauracji w przypadku osób od 16. roku życia. Właściciele wielu obiektów mogą jednak wprowadzić zasadę 2G+.

Włochy

We Włoszech prawo wstępu na wyciągi mają wyłącznie osoby ze wzmocnioną przepustką Covid-19, wystawianą na podstawie szczepienia lub wyleczenia i dotyczy to każdego, kto ukończył 12 lat. Jest ona również potrzebna do wejścia do barów lub restauracji, a także do konsumpcji na zewnątrz. Aby wjechać do Włoch i nie zostać skierowanym na 5-dniową kwarantannę, turyści od 6. roku życia muszą przedstawić dowód zaszczepienia lub powrotu do zdrowia w minionych 180 dniach, a w przypadku osób powyżej tej granicy wiekowej - negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 48 godzin lub testu antygenowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem.

Słowacja

Osoby poniżej 18. roku życia udające się z Polski na Słowację są zwolnione z przedstawiania certyfikatu covidowego i testu. Turyści chcący korzystać z tatrzańskich stoków powinni sprawdzić, jakie zasady panują w danym ośrodku oraz w hotelu, w którym planują się zatrzymać. Obecnie w Tatrzańskiej Łomnicy, Szczyrbskim Jeziorze (sł. Štrbské Pleso) i Starym Smokowcu korzystanie z kolejek dozwolone jest dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców, jednak w wielu hotelach i domach wczasowych konieczny jest również test. Najmłodsze dzieci, do 2. roku życia, są zwolnione z tych obostrzeń, podczas gdy dzieci do 12. roku życia muszą mieć test antygenowy ważny 48 godzin lub PCR ważny 72 godziny.

Czesi

Do Czech dzieci poniżej 12. roku życia mogą wjechać bez ograniczeń, a zaszczepione w pełni dzieci starsze zwolnione są z wykonywania testu. Aby kupić skipass dorośli muszą okazać dowód zaszczepienia lub przebytej infekcji w aplikacji Teczka. W hotelach, restauracjach i barach trzeba okazywać certyfikaty covidowe. Dzieci poniżej 12 lat nie są objęte restrykcjami. Nastolatkowie od 12 do 18 lat mogą również okazywać test PCR ważny 72 godziny.

Francja

Dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące z Polski do Francji nie podlegają obowiązkowi przedstawiania dokumentów potwierdzających zaszczepienie, przebycie choroby lub wykonanie testu. Dzieci w wieku od 12 do 18 lat podlegają takim samym regulacjom jak dorośli. Podobne zasady obowiązują w ośrodkach narciarskich, jeśli chodzi o dostęp do wyciągów, barów i restauracji. Wkrótce planowane jest wprowadzenie nowej przepustki, która bierze pod uwagę jedynie fakt zaszczepienia się. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie zasady panują w danym ośrodku, ponieważ niektóre władze lokalne wprowadziły surowsze restrykcje, w tym obwiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Ponadto od 1 lutego unijny cyfrowy certyfikat COVID będzie ważny przez 9 miesięcy (270 dni) po szczepieniu podstawowym na Covid-19, a nie jak obecnie przez rok.arch.