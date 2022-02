Nieczynne są obecnie gondole na Szyndzielnię w Bielsku-Białej i Halę Skrzyczeńską w Szczyrku, a także kanapy na Skrzyczne w Szczyrku i Dębowiec z Bielsku-Białej. Rano nie funkcjonował też m.in. wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi.

Reklama

Największy ośrodek narciarski w Beskidach – Szczyrk Mountain Resort podał, że w poniedziałek ze względu na bardzo silny wiatr działa jedynie "kanapa" z Soliska na Wierch Pośredni. "Siła wiatru będzie słabła i jest duża szansa na uruchomienie kolejnych kolei w ciągu dnia" – poinformowali.

Wietrznie i burzowo

IMGW – Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia dotyczące silnego wiatru dla województwa śląskiego. Obowiązuje do godzin wieczornych w poniedziałek. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km na godz. do 35 km na godz. W porywach osiągnie do 80 km na godz., a przejściowo 90 km na godz. Wiał będzie z południowego zachodu. Możliwe są burze.