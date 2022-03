Dla próbującej wyjść z kłopotów po pandemii COVID-19wojna w Ukrainie jest kolejnym ciosem. Po pierwsze chodzi o brak możliwości latania do tego kraju. W przypadku Polski ruch na ukraińskie lotniska w ostatnich latach mocno wzrastał, do czego głównie przyczyniła się ekspansja tanich linii lotniczych. W 2019 r. Ukraina, z liczbą ponad 2 mln pasażerów, znalazła się na piątym miejscu na liście krajów, do których odbywa się największy ruch międzynarodowy z Polski. W roku 2020, czyli po wybuchu pandemii, Ukraina była na szóstym miejscu.