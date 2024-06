Jak dostać się do Limassol z Polski?

Turyści mają do wyboru dwie opcje – lotnisko w Pafos lub lotnisko w Larnace. Do Pafos zlokalizowanego na zachodzie Cypru można dolecieć bez przesiadki z lotniska Kraków-Balice (KRK), Poznań-Ławica (POZ), Warszawa-Okęcie (WAW) oraz Katowice-Pyrzowice (KTW). Lot trwa ok. 2 godzin. Podróżnicy wybierający jako miejsce docelowe Larnakę – miasto na południowo-wschodnim wybrzeży wyspy – mogą skorzystać m.in. z lotów bezpośrednich z warszawskiego Okęcia lub z Katowic-Pyrzowic. Oferta lotów w sezonie letnim jest zazwyczaj najbardziej rozbudowana, dostępne są również liczne loty z przesiadkami.

Cypr: Kierunek dla fanów plaż i krystalicznej wody

Cypryjski kurort powinien najbardziej przypaść do gustu fanom malowniczych plaż, sportów wodnych i klimatów śródziemnomorskich. Kluczowa zaleta Cypru? Intensywnie słoneczna pogoda – średnio ok. 3400 godzin słońca rocznie – i bardzo łagodny sezon zimowy. Jedną z największych zalet miasta jest również ciekawa lokalizacja. Limassol leży na południowym wybrzeżu Cypru, nad Morzem Śródziemnym, a od północy sąsiaduje z pasmem górskim Troodos. Trudno wskazać najbardziej malowniczą plażę, gdyż te są zlokalizowane praktycznie nieprzerwanie wzdłuż całej linii wybrzeża, nad którym leży miasto.

Na uwagę zasługuje na pewno plaża Governor’s Beach czy – zlokalizowana ok. 45 km na na zachód od miasta – słynna plaża Afrodyty. Zgodnie z legendą to właśnie tutaj grecka bogini miała wyłonić się z piany morskiej. Do dziś z legendą o Afrodycie związana jest także skała Petra tu Romiu. Według tradycji śmiałek, który opłynie trzykrotnie skałę ma zagwarantowane szczęście w miłości. Popularnością wśród turystów cieszy się także plaża Kourion – zlokalizowana 19 km na zachód od Limassol, a położna w pobliżu historycznego Parku Archeologicznego Kourion. Co ważne – ze względu na historyczną wartość parku na plażę Kourion nie dociera transport publiczny (wskazany jest dojazd samochodem).

Zamki i romantyczna starówka w śródziemnomorskim stylu

Obowiązkowym punktem zwiedzania pozostaje malownicza starówka miasta – z zespołem kafejek, restauracji, sieci kramów i sklepików. Latem – ze względu na temperatury sięgające powyżej 40°C – warto rozpocząć zwiedzanie miasta późnym popołudniem. Fani typowo historycznych atrakcji mogą pokusić się o wizytę na Zamku Limassol. Pierwsza wersja budowli powstała pod koniec XII wieku, a obecny wygląd zabytku to efekt tureckiej przebudowy z końca XVI wieku. Ok. 14 km od miasta znajduje się XIII-wieczny Zamek Kolossi, który przebudowano w XV wieku.

Antyczne ruiny: Kourion i Amathus

10 km na wschód od centrum miasta zlokalizowane są malownicze ruiny Amathus – pozostałe po mieście założonym ok. 1100 p.n.e., a słynnym m.in. ze względu na kult Afrodyty. Ruiny nie prezentują się okazale – większość budynków uległa zniszczeniu – ale dużym plusem jest lokalizacja w pobliżu popularnej, nadmorskiej promenady. Dużo lepiej prezentują się spektakularne ruiny antycznego miasta Kourion, leżące 17 km na zachód od miasta. Turystów przyciąga nadmorski amfiteatr, w którym obecnie organizuje się spektakle teatralne i koncerty muzyczne.

Wspinaczka wśród klasztorów, winnic i gajów oliwnych

Z miasta dość łatwo dojechać do malowniczo położonych gór Troodos, zlokalizowanych na północ od Limassol. Droga w góry wiedzie głównie przez wioski i winnice. Fanom wspinaczek górskich warto polecić m.in. wejście na Olimp (1952 m n.p.m.) lub spacery mniej wymagającymi szlakami w The Troodos National Forest Park. Ciekawą opcją może okazać się trasa 10 górskich klasztorów, wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO – najsłynniejszym pozostaje kompleks klasztorny Kykkos.

Rozrywki czysto turystyczne

Limassol zaspokoi też potrzeby turystów szukających przede wszystkim rozrywki. Rodziny z dziećmi mogą odwiedzić miejscowe zoo lub największy, cypryjski park wodny Fasouri Watermania o powierzchni 100 000 m². Nie można też ominąć centralnej atrakcji miasta, czyli odnowionej promenady Molos oraz malowniczej mariny. W Limassol nie zabraknie także typowo cypryjskiej, turystycznej wizytówki. Mowa o kotach, które turyści mogą napotkać zarówno na plaży, w marinie, jak i wśród kafejek miejskiej starówki.