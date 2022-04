- Dopytywany, czy właśnie dlatego w rozporządzeniu pojawiły się loty np. z i do Wielkiej Brytanii jako priorytetowe, wiceszef MSWiA odpowiedział, że "ULC we współpracy z europejskimi odpowiednikami przygotował taką listę” i te cieszą się największym zainteresowaniem podróżnych.

Szefernaker: Jestem przekonany, że kryzys zostanie rozwiązany

Szefernaker zaznaczył, że wszystkim powinno zależeć na tym, by zażegnać konflikt i by wszystko działało. Jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli ze wszystkich stron, a ze strony rządu dobra wola jest, ten kryzys będzie rozwiązany - skomentował wiceszef MSWiA.

Dopytywany o to, czy to nie jest stawianie kontrolerów pod ścianą, Paweł Szefernaker odpowiedział: - A nieprzychodzenie do pracy to nie jest stawianie pod ścianą?.

"To nie jest pierwszy kryzys, który ten rząd ma"

Jego zdaniem to taka sama sytuacja. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, Polaków i ruchu lotniczego. Gwarantuję, że robimy wszystko, by bezpieczeństwo było utrzymane - zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Kryzys na niebie i na lotniskach? - To nie jest pierwszy kryzys, który ten rząd ma - powiedział wiceminister z PiS. - Przeżyłem w MSWiA jak administracja zespolona przygotowywała maturę i uzupełnialiśmy składy komisji, bo był wtedy protest nauczycieli. Też wydawało się, że sytuacja jest nie do rozwiązania, a została rozwiązana - dodał Radia ZET.