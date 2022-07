Przedstawiciele branży turystycznej i samorządowcy z Podlasia zachęcają turystów do wypoczynku w regionie Puszczy Białowieskiej. Apelują jednocześnie do władz państwowych o wprowadzenie systemu zachęt dla turystów, np. bonów do wykorzystania tylko w tej części kraju.

Atrakcje dla turystów

Trudna sytuacja lokalnych przedsiębiorców

Kryzys migracyjny na granicy Reklama Od piątku nie obowiązują już zakazy dotyczące przebywania w miejscowościach położonych tuż przy granicy z Białorusią. Najważniejsze słowo dzisiaj to nareszcie. Czekaliśmy na to od 10 miesięcy, żeby Puszcza Białowieska została otwarta - mówił na konferencji prasowej w Białowieży (Podlaskie) Eugeniusz Ławreniuk, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej "Region Puszczy Białowieskiej". Powiedział, że zakończenie obowiązywania ograniczeń z dniem 1 lipca to "wynik starań branży turystycznej i władz samorządowych regionu". Mur na granicy z Białorusią. Tragiczne skutki dla Puszczy Białowieskiej? Zobacz również Reklama Atrakcje dla turystów Ławreniuk zachęcał turystów indywidualnych i grupy zorganizowane do przyjazdu. Atrakcje zostały te same. Piękne trasy rowerowe, szlaki piesze, piękne miejsca do zwiedzenia, okoliczne rzeki na spływy kajakowe - podkreślał. Starosta hajnowski Andrzej Skiepko przypomniał, że zakazy związane z kryzysem migracyjnym obowiązywały w tym powiecie nie tylko w Białowieży, ale też np. w Kleszczelach, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce czy gminie wiejskiej Hajnówka. Jak przyjeżdżał autokar z turystami, to tak jakby przed kilku lat zobaczyć żubra, który chodzi na wolności. Tak naprawdę przez wiele miesięcy w Białowieży było widać tylko wojsko i policję, a tak naprawdę Białowieża była martwa - ocenił. Reklama Podkreślił, że samorząd rozpoczął w mediach społecznościowych i internecie kampanię informacyjną, że znowu można odwiedzać region. Zwiedzasz Podlasie? Wcześniej zajrzyj tu Zobacz również Skiepko spodziewa się, że ten rok będzie ciężki dla lokalnej branży turystycznej, ale liczy na turystów weekendowych. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku ruch turystyczny uda się w pełni przywrócić. Dziękował przedsiębiorcom, którzy prowadzili duże obiekty turystyczne, nie zwolnili pracowników, a nie mogli skorzystać z pomocy państwa. Zróbmy wszystko, żeby o Białowieży było głośno. Że turyści będą z dużą gościnnością przyjmowani - apelował do mediów. Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka Walentyna Pietroczuk przyznała, że miasto - choć był do niego dojazd, bo znajdowało się poza strefą objętą zakazami - również nie miało turystów. Wymieniała atrakcje, z których mogą skorzystać wszyscy, którzy zechcą tam teraz przyjechać. Trudna sytuacja lokalnych przedsiębiorców Przedstawiciele branży turystycznej mówili o swoim trudnym położeniu po okresie obowiązywania ograniczeń. Znaczna część przedsiębiorców nie dostała do dziś żadnej rekompensaty finansowej za okres stanu wyjątkowego, a potem za okres zamknięcia - mówił w imieniu przedsiębiorców z branży turystycznej Marek Czarny z Hotelu Białowieskiego. W jego ocenie resort rozwoju "nie potrafi" porozumieć się w tej sprawie z Komisją Europejską i "wszystko ciągnie się już prawie 12 miesięcy". Z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej sytuacja jest tragiczna. Obecnie na lipiec mamy obłożenie w hotelu na poziomie 10 proc.; rok temu było to ok. 60 proc. - mówił Czarny. Według reprezentanta przedsiębiorców na zainteresowanie ze strony turystów mogłoby wpłynąć wprowadzenie bonu na usługi turystyczne i gastronomiczne obowiązującego na obszarze, który był objęty ograniczeniami. To jedyna sensowna droga, na mocy której można pomóc dla tego terenu (...). Tu jest potrzebne działanie systemowe - mówił. Dodał że przedsiębiorcy skierują taki wniosek do władz państwowych. Zniesienie zakazu przebywania przy granicy z Białorusią. Lubelszczyzna liczy na powrót turystów Zobacz również Kryzys migracyjny na granicy Z końcem czerwca przestały obowiązywać przepisy o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Pierwotnie ograniczenia wprowadzono w związku z kryzysem migracyjnym; potem tłumaczono je również koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w związku z budową zapory inżynieryjnej. Weszły one w życie 2 br. marca jako przedłużenie poprzedniego zakazu, który obowiązywał od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Od piątku, 1 lipca do 15 września w Podlaskiem obowiązuje - wydany przez wojewodę - zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na odległość 200 metrów. Z wnioskiem o wprowadzenie takiego zakazu wystąpił komendant Podlaskiego Oddziału SG; zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy z Białorusią obowiązuje w całym województwie podlaskim, za wyjątkiem odcinków granicy państwowej przebiegających na rzekach granicznych. autorzy: Izabela Próchnicka, Robert Fiłończuk Adrianna Król Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję