Spośród najczęściej wybieranych miast przez polskich urlopowiczów, najwięcej za tygodniowe zakwaterowanie zapłacą wypoczywający w Mrągowie. Koszt 7 noclegów (w tym wliczone w cenę śniadanie) dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu wynosi 3 323 zł. Tuż za Mazurami, na drugim miejscu plasuje się Karpacz. Tydzień zakwaterowania w trzygwiazdkowym to wydatek rzędu 3 205 zł. Podium zamyka Szczyrk z kosztem 3 154 zł za tydzień.

Wakacje za granicę tańsze niż w Polsce

Na tle tych cen koszt wakacji za granicą jawi się jako znacznie tańsza alternatywa urlopu nad Bałtykiem, w górach czy na Mazurach. W polskich kurortach analizowanych przez ekspertów rankomat.pl nie da się znaleźć w szczycie sezonu noclegu w hotelu trzygwiazdkowym poniżej 2 000 zł. Tymczasem w Turcji siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem w takim standardzie turysta znajdzie już od 1481 zł.

Nieco drożej jest we Włoszech – tydzień dla dwóch osób na Sardynii kosztuje 1 846 zł. Powyżej 2 000 zł zapłacą odpoczywający w Chorwacji (2 132 zł) oraz w Grecji (2 313 zł). Najdrożej jest w Hiszpanii - 7 siedem noclegów w trzygwiazdkowym hotelu to koszt 3 133 zł. To i tak taniej niż w Mrągowie, Szczyrku i Karpaczu, a tyle samo co w Ustce.

W Turcji taniej niż w Ustce

Tańszą alternatywą dla hotelu będzie zatrzymanie się w kwaterze prywatnej. Ceny dla dwóch osób za tygodniowy pobyt w tym roku nie przekraczają 2 000 zł. Za 1 260 zł – czyli najwięcej w tym zestawieniu – zatrzymamy się na tydzień w Ustce. Zakopane i Mrągowo są tańsze o 140 zł, oferując tygodniowy nocleg w kwaterze za 1 120 zł. W Karpaczu lokum turyści znajdą już za 900 zł, a w Solinie i Szczyrku za 840 zł. Pokój u gospodarza prywatnego za granicą można wynająć jeszcze taniej.

Najmniej zapłacą podróżujący do Turcji – 443 zł za siedem nocy w dwuosobowym pokoju. To o ponad 800 zł mniej niż w Ustce. W przystępnych cenach można znaleźć także kwaterę w Grecji (615 zł za 7 nocy, prawie 500 zł niż w Zakopanem) i we Włoszech (915 zł za tygodniowy pobyt – to prawie tyle samo, co w Karpaczu). Najdrożej jest w Hiszpanii (1343 zł/7 dób) oraz w Chorwacji (1715 zł przy tygodniowym wynajmie).