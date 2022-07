Na lotnisku we Frankfurcie Lufthansa odwoła łącznie 678 lotów, z czego 32 już we wtorek. W hubie w Monachium jest to 345 lotów w oba dni.

Jeszcze w czwartek i piątek może się zdarzyć, że odwoływane lub opóźnione będą pojedyncze loty - informuje telewizja ARD.

Związek zawodowy Ver.di wezwał ok. 20 tys. pracowników obsługi naziemnej Lufthansy w Niemczech do wzięcia udziału w jednodniowym strajku ostrzegawczym. Akcja ma się rozpocząć w środę o godz. 3.45, a zakończyć w czwartek o godz. 6.

Tłem strajku jest zastój w negocjacjach zbiorowych dla 20 tys. pracowników Lufthansy. Ver.di odrzuciło wstępną ofertę zbiorową Lufthansy jako niewystarczającą.