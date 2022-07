Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało komunikat, iż w sobotę i niedzielę lokalnie może wystąpić ulewny deszcz i silny wiatr. IMGW prognozuje, że do niedzielnego poranka spaść może od 30 do 60 mm deszczu, a jutro w ciągu dnia od 10 do 20 mm. Opadom towarzyszyły będą burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę.

W sobotę przed godziną 9. warunki w rejonie Babiej Góry i Leskowca są trudne. Tam oraz w okolicy Pilska było deszczowo. Poza tym warunki są dobre, z tym, że w ciągu dnia pogoda ma się pogorszyć. Prognozowane są obfite deszcze i burze już około południa. Warunki na szlakach mogą zatem ulec pogorszeniu. Pogoda będzie dynamiczna” – poinformował w sobotę Tomasz Jano z Grupy Beskidzkiej GOPR.

W sobotę rano w górach termometry wskazywały 15-16 st. C. Widoczność, pomimo pełnego zachmurzenia, jest dobra – dodał Jano.

W przypadku nadejścia burzy trzeba zejść z otwartej przestrzeni. Nie wolno chronić się pod drzewem z uwagi na spadające konary. Nie należy też stawać w pobliżu skał, po których spływa woda, gdyż może dojść do porażenia.

Wybierając się w góry należy zabrać ze sobą zapas płynów i nieprzemakalną kurtkę. Ważne jest odpowiednie obuwie. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek".

W górach działają koleje linowe.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Autor: Marek Szafrański