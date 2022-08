W wielu miastach Francji od poniedziałku temperatura będzie przekraczać 35 stopni C, a w kolejnych dniach lokalnie osiągnie 40 stopni. Czwarta fala upałów, według meteorologów, utrzyma się dłużej niż poprzednie; potrwa co najmniej do 15 sierpnia.

W związku z prognozowanymi upałami w różnych departamentach Francji mają zostać ogłoszone alerty pogodowe, które obowiązują już w Gard i Vaucluse. Reklama W Bordeaux, na południowym zachodzie kraju, w poniedziałek temperatura sięgnie 35 stopni, a między wtorkiem a piątkiem dojdzie do 37 stopni - przewiduje Meteo-France. Lokalnie w tych okolicach temperatury sięgną nawet 40 stopni. W nocy również będzie bardzo gorąco; w Bordeaux od wtorku do piątku wieczorem spodziewana jest temperatura 25-26 stopni. Najlepsza dieta na upały. Co jeść i o czym pamiętać? Zobacz również Gorący prąd powietrza znad Sahary Pojawienie się czwartej fali upałów tłumaczy się warunkami meteorologicznymi obserwowanymi nad kontynentem europejskim. Potężny antycyklon związany z suchą i upalną pogodą znajduje się obecnie nad Wyspami Brytyjskimi, a przez Portugalię gorący prąd powietrza znad Sahary dociera do Francji - tłumaczą eksperci. Reklama Czwarta fala upałów pogłębi trwającą w kraju od kilku tygodni suszę oraz zagrożenie pożarowe - ostrzegają służby meteorologiczne. Szczyt poprzedniej fali wysokich temperatur nastąpił we Francji 3 sierpnia. Z Paryża Katarzyna Stańko Adrianna Król Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję