Biało zrobiło się już od wysokości około 1400 m n.p.m. Ośnieżony jest m.in. Kasprowy Wierch, Giewont, Orla Perć czy Żółta Turnia.

Jak poinformował PAP dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego, na Kasprowym Wierchu spadło 12 cm śniegu, a termometry na szczycie wskazują 3 stopnie mrozu.

"Warunki do uprawiania turystyki są trudne - na szlakach jest bardzo ślisko i mokro. W wyższych partiach Tatr występują oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" – podano w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego. (PAP)

