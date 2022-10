Zgłoszenie od zagubionych turystów dotarło do centrali TOPR w Zakopanem za pośrednictwem aplikacji Ratunek tuż po godz. 18. Okazało się, że para zeszła ze znakowanego szlaku na Zawrat i znalazła się w północnej ścianie Małego Koziego Wierchu. Na pomoc poszkodowanym pieszo wyruszyło czterech ratowników, którzy przy pomocy technik linowych opuścili turystów w bezpieczne miejsce do szlaku i sprowadzili ich do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Wyprawa zakończyła się przed godziną 2. w nocy.

Ostrzeżenie dla turystów

Przypominamy, że w wyższych partiach Tatr szczególnie po stronie północnej warunki są bardzo wymagające. Zalega tam jeszcze sporo zlodowaciałego śniegu poprzetykanego kamieniami. Upadki w takich miejscach mogą być bardzo niebezpieczne. Do poruszania się w takim terenie wymagane jest posiadanie oraz umiejętne wykorzystywanie raków, czekana oraz kasku - apelują ratownicy TOPR.

Autor: Szymon Bafia