Tłumy pasażerów wylewały się z pociągów dojeżdżających do dworców Warszawa Zachodnia i Wschodnia. Większość szybkim krokiem zmierzała w kierunku przystanków komunikacji miejskiej, gdzie tworzył się gęsty tłum. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził wzajemne honorowanie biletów, jednak nie zwiększył częstotliwości kursowania autobusów. Zatem do zwykle czekających pasażerów dołączyli ci z pociągów.

Nieliczni próbowali dostać się bliżej centrum korzystając z pociągów. Niestety nie było to łatwe. Informacje na peronach różniły się często do tych wyświetlanych w halach głównych. Jakby tego było mało pociągi miały kilkudziesięciominutowe opóźnienia. To jest po prostu dramat. Dzisiaj jechałem do pracy dwie godziny, kiedy normalnie zajmuje mi to o połowę mniej. Boję się jak będzie wyglądał powrót. Niedługo okaże się, że pół dnia będę spędzać na dworcach, żeby przejechać te niecałe 40 km z Celestynowa do Warszawy - powiedział zmarznięty pan Krzysztof, któremu w końcu udało się dojechać do centrum.

Chaos na dworcu Zachodnim

Na przebudowywanym dworcu Zachodnim chaos przerósł wszelkie oczekiwania. Do utrudnień związanych z budową doszły jeszcze te związane z remontem "średnicówki". Mam już serdecznie dosyć tych kolejowych zmian. Nie pamiętam już czasów kiedy jakiś pociąg przyjechał punktualnie. Na szczęście mnie się nie spieszy, bo jadę do koleżanki na Kijowską, ale rozumiem zdenerwowanie ludzi którzy spieszą się do pracy czy np. do lekarza - powiedziała pani Krystyna czekająca w SKM na odjazd w kierunku dworca Warszawa Wschodnia. Była jedną z nielicznych osób, które zdecydowały się na podróż w ten sposób. Czekam na odjazd z peronu już chyba ze 20 minut. Dobrze, że chociaż ciepło jest, ale tym czekającym na peronach to nie zazdroszczę - dodała.

Zamknięcie jednego toru na podmiejskiej linii średnicowej spowodowało, że większość pociągów kończy swój bieg na stacji Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Utrudnienia potrwają trzy tygodnie i zakończą się 8 stycznia. Zmiany w rozkładach zaplanowali wszyscy przewoźnicy. "W tych dniach wszystkie pociągi w obu kierunkach będą kursowały wyłącznie po jednym torze - tym po którym normalnie prowadzony jest ruch w kierunku wschodnim" - poinformowała Szybka Kolei Miejska.

Tak kursują pociągi

Pociągi linii S1 będą kursowały wyłącznie na odcinku Otwock – Warszawa Stadion. Uruchomiona zostanie linia S10 kursująca w relacji Pruszków - Warszawa Główna. W tych dniach, na linii S1 do i z Otwocka pojedzie 39 par pociągów, natomiast na linii S10 z Warszawy w kierunku Pruszkowa pojedzie 19 pociągów, a z Pruszkowa w kierunku Warszawy – 18 pociągów.

Połowa pociągów linii S2 kursować będzie w pełnej relacji. Pozostała cześć zostanie skierowana na kursy skrócone na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia. Uruchomiona zostanie linia S20 kursująca w relacji Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. Na całej trasie przejazdu pociągów linii S2 z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina pojedzie 17 par pociągów z częstotliwością co ok. 60 minut. Pozostałe połączenia linii S2 będą realizowane na skróconej trasie Lotnisko Chopina - Warszawa Zachodnia. Na odcinku Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna połączenia SKM będą realizowane przez cały dzień z częstotliwością co ok. 30 minut.

Przez linię średnicową będą kursowały cztery pociągi w każdym kierunku w ciągu godziny (jedne pociąg SKM i trzy pociągi KM). Będą one kursować co 3-4 min. przez 10 min., po których nastąpi ok. 50 min. przerwy" - poinformowały Koleje Mazowieckie. Z kierunku wschodniego większość pociągów zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Dotyczy to linii R7 Dęblin–Warszawa, gdzie pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Stadion lub Warszawa Wschodnia oraz linii R2 Łuków–Warszawa - pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Wschodnia. Część pociągów przejedzie przez linię średnicową.

"Od stacji Warszawa Wschodnia pasażerowie będą mogli kontynuować przejazdy pociągami dalekobieżnymi, a także środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi liniami autobusowymi i tramwajowymi na określonych odcinkach" - przekazały KM.

Z kierunku zachodniego, większość połączeń zostanie skrócona do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska. Część pociągów linii R1 Skierniewice – Warszawa przejedzie przez podmiejską lub dalekobieżną linię średnicową, pozostałe będą kursować w relacji skróconej do stacji Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska lub Warszawa Włochy (połączenia późnowieczorne). Na linii R3 Łowicz – Warszawa część pociągów przejedzie przez linię średnicową podmiejską lub dalekobieżną, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do Warszawy Głównej, Warszawy Gdańskiej lub Warszawy Włochy (połączenia późnowieczorne). Z kolei część pociągów linii R8 Skarżysko Kamienna – Warszawa przejedzie przez linię średnicową, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do stacji Piaseczno, Warszawa Rakowiec, Warszawa Aleje Jerozolimskie lub Warszawa Zachodnia.

Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.

autorka: Marta Stańczyk