"Informujemy o zaistnieniu zmian w połączeniach ze względu na strajki związków zawodowych w Niemczech. Sytuacja ta wpływa na kursowanie wybranych pociągów do/z Berlina w dniach 15-17 listopada" - podał na swojej stronie internetowej przewoźnik.

Utrudnienia dla pasażerów

Spółka wyjaśniła, że w środę - pociągi: nr 46 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 56 relacji Przemyśl Główny - Berlin, nr 44 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 40 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, zakończą bieg w Rzepinie. Jak poinformowano, dalszą podróż do Berlina podróżni odbędą na pokładzie autobusów do Frankfurtu nad Odrą i dalej pociągami regionalnymi DB (Deutsche Bahn).

Reklama

Również w czwartek tylko do Rzepina dojadą pociągi: nr 456 relacji Graz Hauptbahnhof - Berlin-Charlottenburg, nr 248 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf, nr 246 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf, nr 48 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 58 Gdynia Główna - Berlin, nr 46 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 56 relacji Przemyśl Główny - Berlin, nr 44 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin, nr 40 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin. Następnie pasażerowie tych składów przesiądą się do autobusów dojeźdżajacych do Frankfurtu and Odrą i dalej pojadą składami DB.

Przewoźnik przekazał, że w czwartek ze stacji Rzepin odjadą pociągi: nr 457 relacji Berlin-Charlottenburg - Graz Hauptbahnhof, nr 59 relacji Berlin Hbf - Gdynia Główna, nr 49 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 247 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 249 relacji Berlin Hbf - Warszawa Gdańska, nr 57 relacji Berlin Hbf - Przemyśl Główny, nr 47 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 41 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 45 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia.

Jak dodano, podróżni z Berlina do Frankfurtu nad Odrą będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami regionalnymi DB, a na odcinku od Frankfurtu do Rzepina autobusami uruchamianej przez PKP Intercity.

Reklama

PKP Intercity podało, że w piątek ze stacji Rzepin odjadą pociągi: nr 57 relacji Berlin Hbf - Przemyśl Główny, nr 47 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 41 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia, nr 45 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia. Tego dnia również działać będzie m.in. zastępcza komunikacja autobusowa.

Zastępcza komunikacja

Spółka wyjaśniła, że od środowy do czwartku zastępcza komunikacja autobusowa będzie obowiązywała za każdy pociąg PKP Intercity jadący do i z Berlina. Autobusy będą kursowały z placu przed dworcem w Rzepinie do stacji Frankfurt (Oder) i z tej stacji do Rzepina. Czas podróży autobusem to ok. 60 minut. Od stacji Frankfurt (Oder) do Berlina oraz w relacji odwrotnej podróżni mogą odbyć przejazd pociągami regionalnymi.

"Podróżni, którzy posiadają bilety od i do Niemiec wydane do 15 listopada 2023 r. na przejazdy 15-17 listopada 2023 r., mogą jechać na podstawie posiadanego biletu od 15 listopada 2023 r. do 23 listopada 2023 r. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, również wydanych według ofert specjalnych w tym Super Promo International. Podróżni, którzy zdecydują się na zmianę terminu wyjazdu mogą pobrać w kasie nieodpłatne rezerwacje miejsca" - dodał przewoźnik.

Zwrot biletu

Jak poinformowano, przewoźnik wprowadził też szczególne zasady zwrotów biletów międzynarodowych ważnych na przejazdy od i do Niemiec, kupionych w kanałach sprzedaży "PKP Intercity" najpóźniej 15 listopada 2023 r. i ważnych na przejazdy do 17 listopada 2023 r.