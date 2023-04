Z powodu kolejnego etapu prac od 11 do 21 kwietnia zamknięty będzie jeden tor podmiejskiej linii średnicowej. Kursowanie pociągów SKM i KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia zostanie ograniczone. "W tym czasie przez linię średnicową pojadą trzy pociągi w kierunku wschodnim i trzy w kierunku zachodnim w ciągu godziny. Będą one kursować w jedną stronę co 3-4 min. przez 10 min., po których nastąpi ok. 50 min. przerwy" - poinformowały Koleje Mazowieckie.

Większość pociągów KM z kierunku wschodniego zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Z linii R2 (Warszawa – Łuków) pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Centralna. Niektóre przejadą przez linię średnicową. Z linii R7 (Warszawa – Dęblin) będą kończyć bieg na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion.

Co z pociągami z kierunku zachodniego?

Natomiast pociągi z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia. Z linii R1 (Warszawa – Skierniewice) i R3 (Warszawa – Kutno) część pociągów przejedzie przez linię średnicową podmiejską lub dalekobieżną, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do Warszawy Głównej, Warszawy Gdańskiej lub w przypadku wybranych połączeń późnowieczornych, Warszawy Włochy.

Zmiany także w SKM

Pociągi SKM kursujące pomiędzy Pruszkowem i Otwockiem zostaną podzielone na dwie linie. Pociągi linii S1 będą kursowały pomiędzy Pruszkowem i Warszawą Zachodnią, co około 60 minut. Natomiast linia S10 z Otwocka do Warszawy Wschodniej lub Warszawy Stadion – średnio dwa razy na godzinę.

Miasto pomoże mieszkańcom wprowadzając więcej połączeń autobusowych. Autobusy linii 517 łączące stację Ursus-Niedźwiadek z Centrum, w godzinach szczytu oraz w godzinach wieczornych będą kursowały częściej.

Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie–Sulejówek Miłosna przez podmiejską linię średnicową pojedzie mniej pociągów.

Pociągi linii S2 będą kursowały raz na godzinę na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Sulejówek Miłosna lub opcjonalnie Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Rembertów. Pociągi oznaczone w rozkładzie jako linia S20 będą kursowały między Sulejówkiem Miłosną a Warszawą Wschodnią lub Warszawą Rembertów.

Czasowe honorowanie biletów

Miasto przypomina o wprowadzonych czasowych honorowaniach biletów Zarządu Transportu Miejskiego i przewoźników kolejowych. Z biletem ZTM można poruszać się wybranych relacjach pociągami Kolei Mazowieckich, a bilety przewoźników kolejowych są honorowane w wybranych połączeniach WTP. Szczegóły na stronie internetowej: wykaz czasowych wzajemnych honorowań biletów ZTM, KM i PKP IC.

Pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia będzie obowiązywało honorowanie biletów KM w pociągach PKP Intercity, WKD, SKM, Polregio i ŁKA.

Ponadto zostanie wprowadzone dodatkowe honorowanie biletów KM w autobusach linii: 102, 202, 146, 147 na odcinku Dworzec Wschodni Lubelska – Metro Stadion Narodowy, w autobusach linii: 128 i 175 na odcinku Centrum – Pl. Zawiszy, w autobusie linii 159 na odcinku Pl. Starynkiewicza –Dworzec Zachodni, w tramwajach nr: 7 Dw. Wschodni (Kijowska) - Pl. Zawiszy oraz 22 (Lubelska - Pl. Zawiszy), w tramwaju linii nr 1 na odcinku Dworzec Gdański – Pl. Zawiszy.