Narodowe tureckie linie lotnicze Turkish Airlines uruchomią 3 marca 2023 r. regularne połączenie z Katowic do Stambułu – poinformował PAP we wtorek Piotr Adamczyk z katowickiego lotniska. Kursy będą wykonywane pięć razy w tygodniu. Będzie to szósty regularny przewoźnik na tym lotnisku.

Jak wynika z informacji Adamczyka, połączenie Katowice – Stambuł będzie wykonywane, począwszy od 3 marca przyszłego roku, pięć razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki, piątku i soboty, maszynami Airbus A320. Bilety można już kupować na stronie przewoźnika.

To ważna informacja dla rozwoju Katowice Airport, po raz pierwszy Turkish Airlines zaoferuje regularne połączenie do Stambułu z polskiego lotniska regionalnego – skomentował, cytowany przez Adamczyka, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik.

To także bardzo dobra wiadomość dla woj. śląskiego; nowa trasa ułatwi kontakty biznesowe i naukowe oraz pozytywnie wpłynie na rozwój ruchu turystycznego. Pasażerowie uzyskają także dostęp do siatki połączeń, którą Turkish Airlines oferuje ze swojego nowoczesnego lotniska w Stambule – zaznaczył Tomasik.

Turkish Airlines będą szóstym regularnym przewoźnikiem na katowickim lotnisku. Swoje połączenia oferują stamtąd obecnie przewoźnicy niskokosztowi: Wizz Air i Ryanair, a także linie tradycyjne: Polskie Linie Lotnicze LOT, Lufthansa i KLM. Ważną część ruchu zapewniają też operatorzy czarterów.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W r. roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa, która wywoła największy kryzys w historii branży lotniczej, zahamowała prognozowany wzrost przewozów pasażerskich. W 2020 roku z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, w 2021 roku obsłużono 2,32 mln, a w 2022 roku będzie ich około 4,5 mln.

Katowicki port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo.

autor: Mateusz Babak Anna Lewicka