Sposoby na podróżowanie Maxwella Ryana, założyciela Apartment Therapy.

Kiedy skończyłem studia, podróżowałem po świecie na rowerze przez ponad rok. Wyruszyłem z czterema sakwami wypełnionymi wszystkim: ubraniami, namiotem, kuchenką. Bardzo szybko zorientowałem się, że jadę bardzo wolno i wtedy podszedł do mnie mężczyzna. Był to szwajcarski lekarz, który nie miał nic na rowerze. Jechaliśmy razem przez dzień i noc, a ja zapytałem go, jak daleko jedzie, bo nie miał żadnego sprzętu. "Och, jeżdżę na rowerze przez trzy tygodnie" - powiedział - "Nie potrzebuję niczego poza kartą kredytową i szczoteczką do zębów. Zatrzymuję się w hotelu, aby wyprać moje rowerowe szorty i koszulkę, a potem rano jest sucho." Jako Amerykanin, byłem całkowicie oszołomiony tym. My, Amerykanie, mamy tendencję do przepakowywania się, przygotowując się na najgorsze, na każde warunki. Ale w następnym tygodniu po spotkaniu z nim wysłałem do domu prawie wszystko. Jeśli pakujesz się w ten sposób, na każdą ewentualność, w pewnym sensie sygnalizujesz, że nie ufasz miejscu, do którego jedziesz. Ale zależność od innych ludzi, spotkanie z nimi i prośba o pomoc to cały sens podróżowania. Chociaż może to brzmieć sprzecznie z intuicją, teraz nie martwię się o pakowanie wielu rzeczy, ponieważ wiem, że jeśli potrzebuję tego, zapytam, kupię to, otrzymam pomoc. I to będzie chyba najciekawsza część wyjazdu - mówi podróżnik.

Czego nie zabierać ze sobą w podróż?

Ryan radzi, aby nie zabierać ze sobą jednej rzeczy, mianowicie pliku kluczy. Zawsze miałam duży brelok. Mam w nim klucze do domu, klucze do magazynu, breloczek do siłowni, breloczek do pracy; moje życie jest na tym czymś. Boję się stracić je wszystkie i przeraża mnie zabranie ich do innego kraju. Teraz nie ma powodu. Zostawiam je na stoliku w holu, bo portierzy mają mój klucz do drzwi wejściowych - tłumaczy Bloombergowi.

Wakacje w grupie. Jak zminimalizować stres?

W każde Święto Dziękczynienia wyjeżdżamy na rodzinne wakacje; to około 35 lub 40 osób. Jedziemy do tego samego miejsca w Kostaryce, a kiedy wyjeżdżamy, rezerwujemy na następne dwa lata. Pozwalają na rezerwację z tak dużym wyprzedzeniem, jeśli zarezerwujesz połowę hotelu lub więcej - tłumaczy.

Ryan zaleca również wędrowanie po mniej uczęszczanych zakątkach.

Boisz się latać? Wypróbuj tę radę

Kiedyś miałem lęk przed lataniem i pewnego dnia leciałem z LA do Nowego Jorku. Byłem w rzędzie 43 i siedziałem obok tego faceta, gdy odbijaliśmy się od naszych siedzeń. Byłem przerażony. Byłem biały jak prześcieradło, a on się śmiał. "Tak właśnie jest w tylnej części samolotu" - powiedział. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że to tak jak w samochodzie czy autobusie. Zacząłem więc latać z przodu samolotu i teraz lto nie jest to dla mnie wielki problem - mówi Ryan Bloombergowi.

Oto dlaczego zawsze powinieneś zarezerwować swój lot powrotny w sobotę

Jeśli pójdę na wakacje, zawsze będę starał się wrócić w sobotę, ponieważ nie chcę wylądować i musieć iść do pracy następnego dnia. Będziesz zmęczony. Ale kiedy ląduję na JFK o 20.00 lub 21.00, przechodzę na drugą stronę do hotelu TWA i tam, w barze, jem kolację. To proste. Kiedy podróżujesz z przyjaciółmi, kiedy lądujesz w Nowym Jorku, to naprawdę miło jest zjeść jeszcze jeden wspólny posiłek. Masz tylko 20-minutową jazdę do domu, więc wypij drinka z przyjaciółmi i wznieś toast za koniec podróży. Kontynuuj go przez jeszcze tylko jeden posiłek - powiedział.