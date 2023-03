American Express Travel® opublikował dzisiaj raport o światowych trendach w podróżach w 2023 r., podkreślając cztery globalne trendy inspirujące w tym roku ludzi do odbywania podróży:

- Moda na "Set-Jetting" - popularne filmy, seriale telewizyjne i media społecznościowe inspirują do podróżowania do miejsc zobaczonych na ekranie, między innymi do Włoch, Paryża, parku narodowego Yellowstone czy Londynu;

- Miejsca słynące z doskonałej gastronomii - od najlepszych restauracji po lokalne ulubione lokale i kursy gotowania, wybór kolejnego miejsca docelowego podróży często zależy od rodzaju serwowanej tam kuchni;

- Dbałość o stan ducha - wakacje połączone z regeneracją są coraz częstszym wyborem podróżnych, którzy coraz większą wagę przykładają do dbałości o siebie oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego;

- Odejście od utartych szlaków - podróżni pragną odkrywać ukryte perełki i wspierać lokalną społeczność podczas odwiedzania nowych miejsc.

"Wakacje są czymś wartościowym"

W raporcie opartym na danych z ankiety przeprowadzonej wśród podróżnych ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Meksyku, Japonii, Indii i Wielkiej Brytanii wykazano, że ponad połowa (52 proc.) respondentów zamierza w tym roku podróżować częściej niż w roku poprzednim, a 50 proc. respondentów planuje w 2023 r. wydać więcej na podróże niż w 2022 r. 84 proc. przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów objętych badaniem wolałoby raczej pojechać na wymarzone wakacje niż kupić nowy luksusowy produkt, a 79 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że podróże stanowią istotny priorytet podczas planowania wydatków.

Wakacje są czymś wartościowym i podróżni priorytetowo traktują zindywidualizowane trasy opracowane na podstawie własnych pasji, począwszy od zaplanowania całego wyjazdu po rezerwacje poszczególnych posiłków i nagranie idealnego filmiku do udostępnienia na Tik Toku - powiedziała Audrey Hendley, prezes American Express Travel. - Niezależnie od źródła inspiracji, konsultanci American Express Travel posiadają wiedzę fachową, która pomoże każdemu podróżnemu zaplanować dowolny rodzaj podróży”.

Oto kilka najważniejszych informacji z raportu

- Popkultura i media społecznościowe wpływają na upowszechnienie trendu określanego mianem „set-jettingu”, zwłaszcza wśród młodszych podróżnych.

75 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że źródłem inspiracji do odbycia podróży do danego miejsca były dla nich media społecznościowe. 70 proc. przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów objętych badaniem zgodziło się ze stwierdzeniem, że zapragnęli odwiedzić określone miejsca po zobaczeniu ich w serialu, kanale informacyjnym lub filmie.

46 proc. przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów objętych badaniem uznało, że źródłem inspiracji do odbycia podróży do danego miejsca był dla nich Instagram.

Od odwiedzania najlepszych restauracji i lokalnych ulubionych lokali po kursy gotowania - gastronomia ma ogromny wpływ na wybór miejsca docelowego podróży. 81 proc. respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że możliwość degustacji lokalnych artykułów spożywczych i potraw stanowi najbardziej wyczekiwany element podróży.

66 proc. przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów objętych badaniem zgodziło się ze stwierdzeniem, że największych źródeł inspiracji do podróży połączonych z degustacją potraw dostarczają im media społecznościowe.

Niemal połowa (47 proc.) przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów objętych badaniem zgodziła się ze stwierdzeniem, że zdarzyło im się zaplanować cały wyjazd wokół wizyty w określonej restauracji.

Priorytetowe traktowanie dbałości o samego siebie upowszechniło wyjazdy w celach regeneracyjnych. 73 proc. respondentów planuje w tym roku wyjazdy mające na celu regenerację zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. 60 proc. przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów objętych badaniem uznało, że dokładają wszelkich starań, aby rezerwować hotele oferujące usługi spa i wellness.

Podróżni pragną odkrywać ukryte perełki i wspierać lokalne społeczności podczas odwiedzania nowych miejsc. 85 proc. respondentów pragnie odwiedzić miejsce umożliwiające prawdziwe poznanie lokalnej kultury. 78 proc. respondentów wyraziło zainteresowanie wyjazdem pozwalającym na wsparcie lokalnych społeczności w 2023 r.