Eneryglandia znajdująca się w Zatorze to największy, rodzinny park rozrywki w Polsce i jednocześnie Park Roller Coasterów nr 1 w Europie! Tytuły te nadane są nieprzypadkowo, gdyż Park ten pochwalić się może aż sześcioma, całkowicie wyjątkowymi strefami zabawy i 123 atrakcjami dla każdego, z czego aż 18 to zachwycające roller coastery! Tu każda z atrakcji ma swój własny, niepowtarzalny charakter, przez co każda przygoda będzie niezapomniana i jedyna w swoim rodzaju! W tym roku frajdy zaczerpnąć będzie można już od 1 kwietnia, gdyż właśnie wtedy rusza następny sezon w Parku Rozrywki w Zatorze! Kolejny rok z rzędu bez problemu odnajdą się tu zarówno miłośnicy ekstremalnej zabawy, jak i najmłodsze dzieci poszukujące radości i niebywałych wspomnień! Nie zabraknie kolorowych, bajecznych karuzel, ekstremalnych, roller coasterów, atrakcji bogatych w niezapomniane widoki, niewiarygodnych ciekawostek, zapierających dech w piersiach niespodzianek, a nawet błogiego spokoju w otoczeniu wody i rozgrzanego piasku! Wszystko to w jednym miejscu, gdzie korzystając z bonu turystycznego, czerpać z zabawy będzie można nawet końcem października! Jak skorzystać z oferty? Szczegóły zdradzamy poniżej!

Dzięki ofercie Energylandii, wykorzystując bon turystyczny, bawić się można nawet końcem października! Wszystko to dzięki wydłużonej ważności biletów, które kupując do 31.03.2023, wykorzystać można aż do 29.10.2023! Oferta dotyczy realizacji bonu drogą elektroniczną, dzięki czemu każdy zainteresowany może wydłużyć realizację przyznanego świadczenia o niemalże 7 miesięcy! Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę TUTAJ, wybrać interesujący nas karnet i sfinalizować transakcję do 31.03.2023! Oferta dotyczy zarówno biletów jednodniowych, jak i dwudniowych, w sezonie niskim, jak i wysokim, przez co każdy ma możliwość jak największego dopasowania oferty do swoich potrzeb! W parku problemu nie stanowi również połączenie wizyty z wymaganą, dodatkową usługą turystyczną, jak wizyta w restauracji bądź nocleg, przez co wszystkie formalności zamknąć się mogą w jednym miejscu! To jedyna taka oferta, dzięki której bon turystyczny obowiązywać może niemalże do końca października!

