Lawina zeszła w okolicach przełęczy Nathu La, która oddziela indyjski stan Sikkim od znajdującego się we władaniu Chińskiej Republiki Ludowej Tybetu. Według portalu, który powołuje się na lokalne władze, ranni przewożeni są do szpitala w Gangtok, stolicy stanu Sikkim. Dotychczas uratowano 22 osoby. Ewakuowano również 350 osób i 80 pojazdów, które utknęły na drodze do przełęczy z powodu śniegu.

Himalajska przełęcz Nathu La znajdująca się na wysokości ponad 4300 m n.p.m. jest popularnym celem wypraw turystycznych.