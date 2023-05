Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie albo słabo. W związku z tym łatwo spowodować zejście śniegu, możliwe jest samoistne schodzenie dużych lawin.

Warunki w Tatrach

Warunki w Tatrach w znacznej mierze są niekorzystne. Poruszanie się po górach wymaga – jak podkreślił TPN – bardzo dużego doświadczenia i doskonałej zdolności do oceny zagrożenia lawinowego.

Należy unikać stromych, nasłonecznionych stoków. Lawinowa trójka będzie obowiązywała w godzinach popołudniowych w partiach szczytowych, powyżej 1800 m n.p.m. Poniedziałek w Tatrach zapowiada się słonecznie. Wysoko w Tatrach przewidywany jest wzrost temperatury do 8 st. C., a w dolinach do 18 st.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego

Również na wtorek przewidywane jest ogłoszenie trzeciego stopnia zagrożenia lawinowego.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza znaczne zagrożenie lawiną. Pierwszy – niskie, drugi – umiarkowane, czwarty – wysokie, piąty – bardzo wysokie.

Autorka: Beata Kołodziej