Obecny burmistrz był szefem wydziału do spraw bezpieczeństwa w zarządzie miasta, gdy w 2017 roku doszło tam na plaży do brutalnej napaści gangu imigrantów na parę polskich turystów. Polityk zaangażował się wówczas w udzielanie wsparcia młodym Polakom, gdy trafili do szpitala.

"Straszliwe przestępstwo"

To, co się wtedy stało, to bardzo smutne wydarzenie i straszliwe przestępstwo. Dzięki zapisowi z kamer monitoringu i zaangażowaniu sił porządkowych sprawcy zostali zatrzymani. Teraz czuję się w obowiązku powiedzieć, że Rimini jest bezpieczne. Od tamtego czasu nie wydarzyło się nic tragicznego - oświadczył burmistrz miasta nad Adriatykiem.

Następnie zaznaczył: Mogę zapewnić, że polscy turyści, którzy tak licznie przyjechali do nas w następnych latach mieli okazję przekonać się, że nasze miasto jest absolutnie bezpieczne.

Burmistrz Rimini o turystach z Polski: Zanotowaliśmy wzrost

Jamil Sadegholvaad odnotował, że polscy turyści są tam na trzecim miejscu wśród gości z zagranicy. W zeszłym roku zanotowaliśmy nawet wzrost liczby Polaków w porównaniu z 2019 rokiem, a więc ostatnim przed pandemią. Przyjechało o 4,6 procent polskich turystów więcej niż przed kryzysem na tle Covid-19. Dlatego zeszły rok uważamy za nadzwyczaj dobry, jeśli chodzi o ich obecność. Pomogły w tym oczywiście bezpośrednie loty z Krakowa i Warszawy - podkreślił.

Burmistrz zaznaczył: Zauważyliśmy też, że polskich turystów wyróżnia wyjątkowy gust i zainteresowanie kulturą. Potwierdza to też fakt, że wiele osób przyciąga nasze nowe muzeum Federico Felliniego.

Ta nowa placówka poświęcona jego życiu i twórczości jest nawet bardziej oblegana niż się spodziewaliśmy. Przybywa bardzo wielu zwiedzających, także z zagranicy. To jedyne takie muzeum na świecie, które rozciąga się na zamek, na wielki plac zaprojektowany z myślą o artyście i na kino Fulgor, do którego chodził jako dziecko - powiedział Sadegholvaad.

Warto pamiętać - dodał - że Rimini to nie tylko morze i plaża, ale także znacznie więcej.

Ocena

W ocenie burmistrza doszło do pełnego ożywienia ruchu turystycznego po latach pandemii.

Moim zdaniem wakacje po pandemii stały się jeszcze piękniejsze i bardziej atrakcyjne. Więcej czasu wszyscy spędzają na świeżym powietrzu. Wykorzystywane są wszystkie zewnętrzne przestrzenie restauracji i innych lokali, które zostały powiększone. Także w dyskotekach, z których słynie nasza okolica, więcej przebywa się na zewnątrz. Są też nasze tradycyjne bary na plażach, gdzie można słuchać muzyki. Cieszą się one wielką popularnością - powiedział burmistrz.

Z Rimini Sylwia Wysocka