Turyści mogą już wędrować niebieskim szlakiem z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka; czerwonym szlakiem z Przełęczy w Grzybowcu do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy i dalej na Giewont; zielonym szlakiem przez Dolinę Tomanową – od skrętu przy Kamienistym Żlebie do Chudej Przełączki.

Reklama

Należy jednak pamiętać, że w wyższych partiach Tatr nadal panują warunki typowo zimowe. Śnieg w godzinach porannych jest zmrożony i bardzo twardy, w ciągu dnia w miejscach nasłonecznionych robi się mokry i grząski. W tych warunkach raki, czekan i kask oraz umiejętność posługiwania się tym sprzętem są obowiązkowe – apelują służby Tatrzanskiego Parku Narodowego.

Reklama

O czym należy pamiętać wybierając się w góry?

Planując wycieczki w Tatry należy pamiętać, że z uwagi na ochronę przyrody do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się na wszystkich szlakach po zmroku.

W polskiej części Tatr można korzystać z 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności: od bardzo łatwych po bardzo trudne i wyposażone w urządzenia asekuracyjne jak łańcuchy, klamry i drabinki. Grupy zorganizowane i wycieczki, w których uczestniczy młodzież szkolna muszą, być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.

autor: Szymon Bafia