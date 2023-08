Jak dodano, w 3 godz. i 33 min pojedzie skład z Warszawy do Wrocławia. W rozkładzie jazdy pojawi się także nowe połączenie IC Koziołek z Lublina do Poznania.

PKP Intercity przypomniało, że w czasie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2022/2023 zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK, przewidział pięć korekt, których zadaniem jest dostosowanie kursowania pociągów do prac modernizacyjnych prowadzonych na liniach kolejowych. Czwarta z nich wejdzie w życie 3 września tego roku, która będzie obowiązywała do 11 listopada.

Rekordowe czasy przejazdów

Jak wskazuje przewoźnik, od nowej korekty rozkładu jazdy pasażerowie krócej będą podróżować między innymi na trasie Kraków Główny - Gdańsk Główny. Najszybszy pociąg przewoźnika pokona ten odcinek w 4 godz. i 50 min. To o 17 min krócej niż dotychczas i o 6 min krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. Dwa składy pokonają tę trasę w 2 godz. i 10 min, co również stanowi rekord na tej trasie.

Z kolei czas przejazdu na trasie Warszawa Centralna - Wrocław Główny skróci się o 16 min. do 3 godz. i 33 min, a o około 20 min skróci się czas przejazdu między Warszawą Centralną a Poznaniem Głównym.

PKP Intercity zapowiada też, że od 3 września zwiększy się liczba pociągów, w których podróżni będą mogli wybrać miejsce ze schematu graficznego. Do listy 100 już udostępnionych połączeń obsługiwanych składami wagonowymi z tą funkcją dołączy kolejnych 18 par połączeń.

Graficzna rezerwacja miejsc pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu. Do niedawna funkcja ta była dostępna jedynie w spalinowych i elektrycznych zespołach trakcyjnych, które mają stałą liczbę miejsc siedzących. Od połowy lutego tego roku rozwiązanie to dostępne jest również w wybranych składach wagonowych kategorii EIC.

Czym jest PKP Intercity?

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Spółka w pierwszej połowie 2023 r. przewiozła prawie 31 mln pasażerów.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchomić około dwa razy więcej pociągów oraz zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie, oferując im jednocześnie wysoki standard podróży. Aby to osiągnąć, spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada zainwestowanie 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski