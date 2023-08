Trzeba pamiętać, że prognozy ostatnio bardzo szybko się zmieniają i niespodziewanie mogą wystąpić bardzo intensywne zjawiska burzowe w niespodziewanym czasie. Warto więc na bieżąco podczas wycieczki śledzić zmieniające się prognozy, korzystać z aplikacji burzowych i radarów opadowych lub w przypadku braku zasięgu telefonu, bardzo wnikliwie obserwować tworzące się chmury – radzi przewodnik.

Warunki na szlakach

Przypomina, aby idąc w góry w czasie upału pamiętać o zapasie wody do picia, najlepiej z elektrolitami. Mimo upałów warto mieć w plecaku pelerynę przeciwdeszczową oraz ciepłą odzież na zmianę. Podczas burzy bowiem temperatura bardzo szybko spada.

Warunki na szlakach są bardzo dobre. Ruch turystyczny jest jednak bardzo duży, dlatego trzeba mieć to na uwadze planując wyprawy w popularne rejony jak np. Morskie Oko, Kasprowy Wierch czy Dolina Kościeliska. Warto kupić bilet wstępu do parku on-line, wówczas unikniemy stania w kolejce.

Pamiętajmy, że koniec lata w Tatrach to czas dojrzewania borówek. Często na borówczyskach możemy zobaczyć pasące się niedźwiedzie i nie jest to widok rzadki, więc przypominamy, że są to zwierzęta dzikie, będące u siebie w domu. Nie pozbawiajmy ich spokoju, a zdjęcia róbmy z dużej odległości. Nie dokarmiajmy i nie zbliżajmy się do nich. Nie należy także uciekać przed napotkanym niedźwiedziem, bo takie zachowanie może sprowokować niebezpieczne sytuacje – apeluje przewodnik.

W przypadku spotkania niedźwiedzia należy zachować spokój i oddalić się w przeciwnym do niego kierunku. Niedźwiedź nie poluje na ludzi, ale też nie lubi, gdy człowiek zakłóca mu spokój.

autor: Szymon Bafia