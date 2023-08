Na początku stycznia władze Chin zniosły utrzymywane od prawie trzech lat surowe restrykcje przeciwepidemiczne. Podróżni przybywający do kraju samolotami, promami i przez granice lądowe zostali zwolnieni z trwającej dwa tygodnie kwarantanny. Nie zniesiono jednak wówczas wymogu okazania ujemnego wyniku testu PCR. Dopiero w kwietniu zastąpiono go łatwiejszymi i tańszymi do wykonania testami antygenowymi.

Całkowite zniesienie obowiązku wykonywania testów jest sygnałem ostatecznego skończenia z polityką "zero covid", która miała chronić liczące 1,4 mld ludzi chińskie społeczeństwo przed dużą falą infekcji, ale też izolowała Chiny od świata i hamowała gospodarkę.