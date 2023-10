Archeologiczne znalezisko w Giugliano

We Włoskiej miejscowości Giugliano w Kampanii, w okolicach Neapolu, odkryto niesamowity grobowiec. Podczas prac przed modernizacją miejskiej sieci wodociągowej archeolodzy natknęli się na ścianę, która była zbudowana za pomocą "opus incertum", czyli starożytnej techniki wywodzącej się z Rzymu.

Okazało się, że jest to przednia ściana grobowca, dodatkowo przykryta ciężką płytą z tufu, czyli porowatej skały osadowej. Naukowcy musieli usunąć delikatnie płytki z otworu w suficie, aby dostać się do wnętrza tej komory. To, co zobaczyli, wprawiło ich w prawdziwą euforię.

Świetnie zachowane freski w odkrytym grobowcu

Na ścianach i suficie komory grobowej znajdują się doskonale zachowane freski. Jeden z nich przedstawia dwunastą pracę Herkulesa, czyli porwanie trójgłowego psa Cerbera, który strzegł wejścia do podziemnego świata umarłych. Merkury wprowadził Herkulesa do Hadesu, by tam wykonał swoje najtrudniejsze zadanie. Stąd też znalezisko zostało nazwane "Grobowcem Cerbera".

Inne malowidło przedstawia ichtiocentaury – są to stworzenia z mitologii greckiej, które stanowią połączenie człowieka, konia i ryby. W połowie ludzie – mają rybi ogon i parę końskich nóg. Na ściennym obrazie dwa stworzenia są zwrócone ku sobie i trzymają wspólnie grecko-rzymską starożytną tarczę. Na ich ramionach siedzą erotes, czyli skrzydlate małe stworzenia przywodzące skojarzenia związane z miłością oraz pożądaniem. Tak dobrze zachowane freski to zjawisko niebagatelne.

Co jeszcze kryje komora grobowca?

Nadinspektor Mariano Nuzzo wspomina nie tylko o freskach. Na ścianach całego pomieszczenia znajdują się jeszcze festony. Oprócz tego mówi również, że odkrycia dopełniają "trzy malowane klinai, ołtarz z naczyniami do libacji, wciąż złożony na łożach pogrzebowych zmarły wraz z bogatymi przedmiotami".

Znalezisko określane jest jako bezprecedensowe. Grobowiec mógł zostać zbudowany 2000 lat temu.

Co dalej z grobowcem?

Archeolodzy wcześniej na tym obszarze odkryli już wiele innych miejsc pochówku datowanych na czasy Republiki Rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego. Prace na tym terenie będą więc kontynuowane.

Także komorowy „Grobowiec Centaura” zostanie dokładnie zbadany. To dopiero początek prac nad tym niezwykłym obiektem.