Z powodu zagrożenia atakiem ewakuowano lotniska w Lille, Lyonie, Tuluzie, Nicei, Beauvais i Nantes. Groźby zostały wysłane pocztą elektroniczną; na niektórych lotniskach alarm dotyczył podejrzanych pakunków. Na lotnisku Lyon-Bron stwierdzono już, że alarm był fałszywy.

Zabójstwo nauczyciela

Jak piszą francuskie media, Francja żyje w strachu po tym, jak 13 października w liceum w Arras, na północy Francji, uzbrojony w nóż napastnik zabił nauczyciela, podcinając mu gardło. Ranił również kilka osób. Sprawca miał krzyczeć "Allahu Akbar".

Ewakuacje w Paryżu

W sobotę po otrzymaniu ostrzeżeń ewakuowano już Luwr, Pałac Wersalski oraz Dworzec Lyoński w Paryżu. We wtorek ponownie doszło do zamknięcia Pałacu Wersalskiego z powodu ostrzeżenia o podłożonej bombie.

W środę ewakuowano kolejne dwa porty lotnicze we Francji - Biarritz i Pau. Łącznie alarm objął osiem francuskich lotnisk - podała agencja Reutera.

Ewakuacja lotniska w Ostendzi

Z powodu wiadomości z groźbami przeprowadzenia ataku bombowego około południa doszło do ewakuacji portu lotniczego w Ostendzie na północy Belgii - podaje portal RTL Info. Policja przeszukuje budynek lotniska, a w samolocie, który wylądował przed godz. 12 utknęło 150 pasażerów.

Ewakuowano 50 pracowników, a samoloty, które miały wylądować na lotnisku, są obecnie kierowane do portu lotniczego w Brukseli. Jak podają belgijskie media na pasie startowym znajduje się samolot, który pierwotnie leciał do Lille we Francji, ale ze względu na alarm bombowy, który otrzymało tamtejsze lotnisko, maszynę skierowano do Ostendy. Jak podaje portal VRT NWS, pasażerowie nie mogą na razie opuszczać maszyny.