Odwołany lub opóźniony lot a prawa pasażerów

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej pasażerowie podróżujący samolotem mają prawo do nawet 600 euro odszkodowania w przypadku lotów:

opóźnionych o ponad 3 godziny;

odwołanych w terminie późniejszym niż 14 dni przed odlotem.

Jego uzyskanie jest możliwe w przypadku, gdy zakłócenie lotu nie wynikało z nadzwyczajnych okoliczności – w przeciwnym razie lot nie kwalifikuje się do odszkodowania. Mimo że prawo do ubiegania się o nie przysługuje wszystkim pasażerom, tylko nieliczni są tego świadomi. Szacuje się, że każdego roku około 10 milionów pasażerów ma prawo otrzymać odszkodowanie za zakłócenie lotu, jednak 85 procent z nich nie zna swoich praw, a 55 procent z grona tych, którzy są ich świadomi, wystąpi o odszkodowanie. W takich sytuacjach pasażerom pomaga AirHelp – światowy ekspert w dziedzinie praw pasażerów linii lotniczych. Już 2 mln z nich otrzymało należne im odszkodowanie za jej pośrednictwem.

Inne prawa pasażerów linii lotniczych – czy je znasz?

Wszyscy pasażerowie i pasażerki samolotu mają swoje prawa – nie wszyscy jednak dobrze je znają. W przypadku dłuższych opóźnień, odwołania lotu lub innych zakłóceń, w zależności od kraju linia lotnicza powinna zagwarantować m.in.:

lot alternatywny lub zwrot kosztów za zakupiony bilet;

dwie rozmowy telefoniczne/Wi-Fi czy wiadomości e-mail;

posiłki i napoje (po co najmniej dwóch godzinach oczekiwania na opóźniony lot);

zakwaterowanie wraz z transportem (w przypadku opóźnień w nocy).

Co więcej, linia lotnicza powinna traktować priorytetowo transport pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej, a także małoletnich pasażerów bez opieki. W przypadku obniżenia klasy lotu pasażerowi przysługuje zwrot nawet do 75% ceny zakupionego biletu. Warto wspomnieć, że prawa i rekompensaty dla latających różnią się w zależności od kraju.

AirHelp – zawalcz o swoje prawa przy zakłóconym locie

Jeżeli Twój lot został odwołany lub opóźniony o wiele godzin, możesz ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Jeśli jednak obawiasz się, że nie uda się go uzyskać lub nie chcesz tracić na to czasu, możesz skorzystać ze wsparcia AirHelp. Firma pomogła już 2 milionom pasażerów i pasażerek. Dochodzi roszczeń w imieniu klientów, korzystając z nowoczesnej technologii. W niektórych przypadkach konieczne jest ubieganie się o prawa pasażerów przed sądem. Firma zajmuje się wszystkim za pasażerów – tak, aby mogli uzyskać należne odszkodowanie w najszybszym możliwym czasie. Ponad 125 tysięcy pięciogwiazdkowych opinii od klientów mówi samo za siebie – AirHelp to Twój pierwszy wybór w dochodzeniu swoich praw!

Jak to się wszystko zaczęło, czyli historia firmy

Firma AirHelp działa od 2013 roku, pomagając milionom pasażerów w walce o swoje prawa. To właśnie wtedy założyciel Henrik Zillmer w ostatniej chwili dowiedział się o opóźnieniu wyczekiwanego lotu na Bali. Niedługo po tym wydarzeniu otworzył firmę, dzięki której zakłócenia lotów staną się dla pasażerów odrobinę mniej przykre i znacznie mniej stresujące. Niewielki startup rozwinął się w największe tego typu przedsiębiorstwo na świecie. Dziś 380 specjalistów zapewnia wsparcie latającym pasażerom i pasażerkom. Co ważne, w skład zespołu wchodzi największy na całym świecie personel prawników o ogromnym doświadczeniu w kwestii praw pasażerów linii lotniczych. Eksperci AirHelp mówią w aż 18 językach, dzięki czemu możliwe jest wsparcie pasażerów z różnych zakątków świata. Ciągła inwestycja w nowe, innowacyjne technologie sprawia, że z roku na rok mają oni jeszcze większe możliwości w walce o prawa osób podróżujących samolotami. Firma wspiera prawa pasażerów w ramach przepisów EC 261 (Unia Europejska), UK 261 (Wielka Brytania), ANAC 400 (Brazylia), SHY PASSENGER (Turcja) czy Konwencja Montrealska (na całym świecie).

Łatwy dostęp do pomocy – intuicyjna strona AirHelp

Zgłoszenie chęci pomocy jest w przypadku AirHelp niezwykle proste. Strona internetowa firmy jest wyjątkowo łatwa w obsłudze – klienci muszą jedynie wysłać online niezbędne dokumenty. Pracownicy omawiają je wraz z poszkodowanymi pasażerami, a następnie sami składają je w w imieniu klientów. Niemal każdy kolejny krok procesu negocjacji z linią lotniczą należy już do zadań ekspertów AirHelp. Zajmują się wszelkimi formalnościami i pracują aż do chwili uzyskania odszkodowania. Usługi firmy opierają się na zasadzie „nie wygrywasz – nie pobierasz opłaty”. Dzięki temu szansę na dostęp do wsparcia mają wszyscy pasażerowie bez wyjątku – w końcu nic oni nie tracą. AirHelp pobiera swoją opłatę wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania i dopiero w momencie, w którym klient otrzyma całość kwoty. Standardowa opłata to 35% lub 50%, jeżeli sprawa danego pasażera trafi do sądu. Co więcej, to właśnie po stronie firmy leży pokrycie wszystkich opłat sądowych. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości specjaliści AirHelp są do dyspozycji klienta i na bieżąco informują go o wszelkich postępach w sprawie.

Członkostwo w AirHelp Plus – dlaczego warto?

AirHelp Plus to program członkowski zapewniający pasażerom i pasażerkom pomoc w przypadku zakłóceń lotów.. Jednym z większych atutów programu jest ubezpieczenie od zakłóceń AirPayout. Na czym ono polega? W przypadku odwołania lotu, jego opóźnienia o ponad 3 godziny lub zmiany kierunku lotu następuje automatyczna wypłata 100 euro w ciągu kilku dni od problemu z lotem. Co więcej, członkowie AirHelp zawsze otrzymują pełną kwotę odszkodowania dla siebie – mimo że to właśnie firma negocjuje z linią lotniczą. Decydując się na specjalny plan Complete, członkowie mają dodatkowo prawo do ubezpieczenia AirLuggage, gwarantującego 100 euro wypłaty w razie zagubienia bądź opóźnienia bagażu. W przypadku zakłóceń mają oni również prawo do jednorazowej wejściówki do saloniku lotniskowego (lounge), aby spokojnie przeczekać dodatkowe godziny w zacisznym pomieszczeniu. Członkostwo w AirHelp Plus to idealne rozwiązanie szczególnie dla osób, które regularnie podróżują.