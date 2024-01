To aż 29,1 proc. więcej niż rok wcześniej, ale co ważniejsze to o 9,9 proc. więcej niż w 2019 roku, kiedy mieliśmy nasz dotychczasowy rekord 5,4 mln pasażerów. Rekordowe były miesiące letnie, tylko w lipcu 2023 roku port obsłużył 658 504 gości, w sierpniu 642 129 – wyjaśniła.

Cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski podkreślił, że prawie sześć milionów pasażerów, to wynik większy niż planowano.

Nasze marzenie się spełniło. Pasażerowie po pandemii, mimo wojny, kryzysu energetycznego i finansowego, co się przełożyło na wyższe ceny podróży, wciąż chcą latać i nadal wybierają gdańskie lotnisko. To dla nas powód do dumy i wielkie zobowiązanie – powiedział Tomasz Kloskowski.

Zysk gdańskiego lotniska

W komunikacie podano, że gdańskie lotnisko w 2023 roku wypracowało ponad 45 milinów złotych zysku netto.

To prawie dwa razy więcej niż w roku 2022, kiedy zysk był na poziomie ponad 21 milionów, a tylko 6 proc. mniej niż w rekordowym roku 2019, kiedy zysk wyniósł 48 mln. W 2023 roku port zanotował prawie 45 milionów zysku ze sprzedaży, dla porównania w 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł ponad 28 mln złotych – tłumaczy Agnieszka Michajłow.

Najczęstsze kierunki podróży

W 2023 roku najczęściej wybieranymi przez pasażerów kierunkami lotów z Gdańska były Londyn, Oslo, Sztokholm, Warszawa i Kopenhaga.

Liderem w przewozach regularnych pasażerów w Gdańsku w 2023 roku była linia lotnicza Wizz Air, która objęła 42,68 proc. rynku. Na drugim miejscu był Ryanair – 39,17 proc. Pozostałe loty obsługiwały linie lotnicze: LOT (5,2 proc.), Lufthansa (4,01 proc.), KLM (3,01 proc.), Norwegian (2,68 proc.), SAS (2,63 proc.), Eurowings (0,26 proc.) i SWISS (0,36 proc.) – informuje Agnieszka Michajłow

Jak dodaje, w ruchu nieregularnym, w tym czarterowym, w 2023 roku najwięcej - prawie 200 tysięcy pasażerów - wybrało loty do Turcji. W dalszej kolejności popularnością cieszyły się loty do Grecji, Egiptu, Bułgarii i Hiszpanii.

W komunikacie podano, że w 2023 roku w Porcie Lotniczym Gdańsk było w sumie 49 502 operacji lotniczych, czyli o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej i 1,3 proc. więcej niż w rekordowym 2019 roku.

W obsłudze towarów i poczty Port Lotniczy Gdańsk zanotował w 2023 roku wzrost o 12,7 proc. Udało się przewieźć 11 483 ton cargo. Od 2019 cargo wzrosło o 66,7 proc. – przekazała rzeczniczka prasowa.

W komunikacie podano, że w siatce na 2024 rok znalazły się 84 połączenia, do 23 krajów, w tym do Polski, na 69 lotnisk, realizowane przez 10 linii lotniczych.