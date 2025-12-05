Dlaczego warto wybrać się do sanatorium zimą?

Wyjazd do sanatorium zimą ma wiele zalet, które sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na turnus właśnie poza sezonem. Najważniejszą z nich są niższe ceny, co pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w porównaniu z miesiącami letnimi.

Tak kształtują się ceny za 21-dniowy turnus w sanatorium na NFZ, w zależności od standardu pokoju, w sezonie zimowym i w sezonie letnim:

Standard pokoju Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie zimowym (do 30 kwietnia 2026) Cena za 21-dniowy pobyt w sezonie zimowym (od 1 maja 2026) Różnica pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 684,60 zł 858,90 zł 174,30 zł pokój jednoosobowy w studiu 548,10 zł 785,40 zł 237,30 zł pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 522,90 zł 697,20 zł 174,30 zł pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 409,50 zł 573,30 zł 163,80 zł pokój dwuosobowy w studiu 346,50 zł 522,90 zł 176,40 zł pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 298,20 zł 409,50 zł 111,30 zł pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 262,50 zł 310,80 zł 48,30 zł pokój wieloosobowy w studiu 249,90 zł 285,60 zł 35,70 zł pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 222,60 zł 249,90 zł 27,30 zł

Sanatorium zimą 2026. Które wybrać?

W Polsce sanatoria i uzdrowiska działają w różnych regionach kraju, co pozwala korzystać z bardzo zróżnicowanych warunków klimatycznych. Mamy dostęp do morza, gór, rozległych nizin oraz licznych jezior, dzięki czemu każdy może znaleźć miejsce najlepiej odpowiadające swoim potrzebom. Wybór konkretnego uzdrowiska warto dobrze przemyśleć, ponieważ lokalizacja i panujący w niej mikroklimat będą realnie wpływać na organizm. Dla jednych najbardziej korzystny okaże się klimat nadmorski, inni lepiej zareagują na warunki górskie, a część osób najlepiej poczuje się w klasycznych miejscowościach uzdrowiskowych, takich jak Ciechocinek. Dlatego przy wyborze sanatorium warto kierować się przede wszystkim wskazaniami zdrowotnymi, a nie jedynie osobistymi preferencjami dotyczącymi regionu.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Krynica-Zdrój, czyli uzdrowisko z widokiem na góry

Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej rozpoznawalnych górskich uzdrowisk w Polsce, położone w malowniczej kotlinie między Beskidem Niskim a Beskidem Sądeckim. Centrum miejscowości rozciąga się w dolinie potoku Kryniczanka, a samo uzdrowisko leży na wysokości około 550–650 m n.p.m. Historia Krynicy jako miejscowości leczniczej sięga ponad dwóch stuleci, a jej sławę zbudowały przede wszystkim lecznicze wody mineralne. Na terenie uzdrowiska znajduje się ponad 20 ujęć, w tym pięć naturalnych źródeł. Dodatkowym atutem jest górski mikroklimat oraz wyjątkowo czyste powietrze. Krynickie wody cenione są za swoje właściwości zdrowotne – wspomagają leczenie dolegliwości układu pokarmowego, niedokrwistości czy zaburzeń metabolicznych. W Krynicy dostępne są także suche kąpiele z wykorzystaniem naturalnego gazu bezwodnika węglowego.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Polańczyk, czyli sanatorium w otoczeniu gór i jezior

Polańczyk to malownicza miejscowość położona w sercu Bieszczad, na półwyspie głęboko wchodzącym w wody Zalewu Solińskiego. To wyjątkowe miejsce łączy w sobie zalety wypoczynku górskiego i pobytu nad jeziorem. Uzdrowisko wyróżnia się korzystnym mikroklimatem, a tutejsze powietrze jest nasycone fitoncydami – naturalnymi olejkami eterycznymi wydzielanymi przez drzewa iglaste. W Polańczyku prowadzi się terapię m.in. chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, schorzeń układu oddechowego oraz zaburzeń endokrynologicznych.

Miejscowość znana jest również z leczniczych wód mineralnych, które przyczyniły się do uzyskania statusu uzdrowiska. Wody te stosuje się w inhalacjach, kąpielach oraz kuracjach pitnych, wspomagając leczenie szerokiego zakresu dolegliwości, w tym także cukrzycy.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Ciechocinek, czyli perła wśród uzdrowisk

Ciechocinek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich uzdrowisk, często określane mianem „perły polskich kurortów”. Położony na nizinach województwa kujawsko-pomorskiego, niespełna 80 km od Bydgoszczy i 40 km od Włocławka, wyróżnia się wyjątkowo łagodnym klimatem. Wysoka średnia temperatura roczna, duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady oraz niski poziom wilgotności sprawiają, że to idealne miejsce dla osób wrażliwych na gwałtowne zmiany pogodowe.

Ciechocinek znany jest przede wszystkim z solanki i bogatych w minerały wód leczniczych. Już w XIX wieku powstały tu pierwsze tężnie solankowe – imponujące drewniane konstrukcje zaprojektowane przez inżyniera Jakuba Graffa. Tężnie działają jak naturalne inhalatorium, a unoszący się wokół aerozol zawiera m.in. jod, brom i ozon. Wpływa to korzystnie na drogi oddechowe, tarczycę, krążenie oraz wspomaga walkę z infekcjami bakteryjnymi. W miejscowości dostępne są również kuracje pitne oparte na wodach jodkowych, bromowych, chlorkowo-sodowych, borowych czy żelazistych, które od lat stanowią ważny element terapii uzdrowiskowych.

Gdzie do sanatorium zimą 2026? Kołobrzeg, czyli kuracja nad morzem

Kołobrzeg to doskonałe miejsce dla osób borykających się z chorobami układu oddechowego oraz alergiami. Nadmorskie powietrze bogate w jod wspiera funkcjonowanie organizmu, a tutejsze sanatoria oferują szeroki zakres zabiegów, m.in. terapie borowinowe, kuracje solankowe oraz masaże relaksacyjne.

Borowina, czyli torf o ciemnobrązowej barwie i bogatym składzie biologicznie aktywnych substancji, wykazuje działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i regenerujące. Kąpiele oraz okłady borowinowe szczególnie poleca się osobom cierpiącym na schorzenia reumatyczne, bóle kręgosłupa czy problemy ze stawami.

Kołobrzeskie uzdrowiska chętnie odwiedzają także dzieci z astmą, alergiami skórnymi czy nadwagą, ponieważ miejscowy mikroklimat sprzyja poprawie zdrowia i ogólnej kondycji.

Gdzie do sanatorium zimą w 2025 roku? Duszniki–Zdrój, czyli spokój dla serca

Duszniki-Zdrój, położone w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej, przyciągają zarówno pięknymi widokami, jak i szeroką gamą zabiegów zdrowotnych. Uzdrowisko jest znane ze swoich wód mineralnych i specjalizuje się w terapii schorzeń układu pokarmowego, oddechowego oraz neurologicznych.

Kuracjusze mogą korzystać m.in. z okładów borowinowych, masaży czy inhalacji. Na miejscu działa również Pijalnia Wód Mineralnych, w której dostępne są lecznicze wody z kilku źródeł, w tym z najbardziej znanych – Pieniawy Chopina i Jana Kazimierza.

Duszniki-Zdrój oferują także wiele atrakcji dla odwiedzających. Zabytkowe kamienice, klimatyczna starówka czy unikatowe Muzeum Papiernictwa tworzą wyjątkową atmosferę, a liczne trasy piesze i rowerowe o różnym stopniu trudności pozwalają aktywnie spędzać czas w otoczeniu natury.

Jak wyjechać do sanatorium na NFZ?

Aby wyjechać do sanatorium na NFZ, konieczne jest uzyskanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pracującego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz może wystawić taki dokument wyłącznie wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta wskazuje na potrzebę leczenia uzdrowiskowego, a jednocześnie pozwala mu na samodzielne funkcjonowanie i dotarcie do ośrodka bez pomocy innych osób. Skierowanie trafia następnie do oddziału NFZ, gdzie jest oceniane pod kątem zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami. O wyjazd mogą ubiegać się osoby z określonymi schorzeniami, takimi jak choroby układu oddechowego, nerwowego, krążenia czy skóry. Po pozytywnej weryfikacji NFZ przydziela miejsce oraz termin leczenia, a pacjent otrzymuje informację o przyznanym wyjeździe.