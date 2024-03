Pomnik przedstawia fikcyjną sprzedawczynię ryb, Molly Malone, która zmarła młodo z na gorączkę.

W odpowiedzi na tę "pozbawioną szacunku" i "mizoginiczną" praktykę, rozpoczęto kampanię mającą na celu zachowanie integralności dzieła sztuki.

Studentka Tilly Cripwell rozpoczęła kampanię wzywającą ludzi do "zostawienia Molly w spokoju".

Mizoginiczna tradycja

22-letnia piosenkarka powiedziała "Irish Independent.", że "większość ludzi będzie dotykać jej piersi na szczęście, to mizoginiczna tradycja".

Wielu ludzi tłoczy się wokół niej, całuje ją w policzek, całuje jej piersi, to wszystko jest niestosowne. To sprowadza ją do drwin i nie daje jej statusu narodowego skarbu. Ta tradycja jest znana zarówno w Dublinie, jak i poza nim, a odbarwienie piersi Molly jest wizualną reprezentacją takiego nękania- powiedziała "Irish Independent".

Dublin rozważa sposoby ochrony posągu

Zastanowimy się, co zrobić i przekażemy raport naszym wybranym przedstawicielom. Być może odpowiedzią będzie edukacja, ale rozważymy również ochronę posągu. Chcemy, aby wszyscy zachowywali się z szacunkiem wokół pomnika. Będziemy musieli przyjąć zrównoważony punkt widzenia - powiedział Ray Yeates, urzędnik ds. sztuki w radzie.

W kontekście ochrony posągu Molly Malone, Rada Miasta Dublina rozważa kilka opcji. Jedną z nich jest postawienie ogrodzenia wokół posągu, aby ograniczyć bezpośredni dostęp turystów. Kolejną, to możliwość wykorzystania siedzeń lub roślin jako naturalnej bariery, która oddzieli posąg od tłumu. Inną opcją jest przeniesienie posągu w inne miejsce.