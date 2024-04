Związek zawodowy PCS, który skupia pracowników sektora publicznego, poinformował, że 300 funkcjonariuszy straży granicznej pracujących na Heathrow w terminalach 2, 3, 4 i 5 będzie strajkować od godz. 5 w poniedziałek do godz. 7 w piątek. Jak wyjaśnił PCS, to protest przeciwko planom wprowadzenia nowych grafików, które według funkcjonariuszy spowodują, że około 250 z nich zostanie zmuszonych do rezygnacji z pracy przy kontroli paszportowej.

Kolejny strajk w przyszłym tygodniu

Tymczasem inny związek, Unite, zapowiedział, że jego członkowie pracujący na Heathrow będą strajkować od 7 do 13 maja w związku z planami outsourcingu setek stanowisk.

Władze lotniska uspokajają

Władze Heathrow zapewniły wcześniej, że mają plany awaryjne na wypadek akcji strajkowej, dzięki którym jej wpływ na pasażerów ma nie być duży. Jednak wcześniejsze strajki funkcjonariuszy straży granicznej na Heathrow powodowały znaczące zakłócenia.