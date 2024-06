Goście obiektu mogą dojechać do Parku specjalną ciuchcią, która kursuje codziennie w wyznaczonych godzinach. To doskonały środek transportu, docierający tuż pod same bramy Energylandii.

Goście odwiedzający Colorado Grill & Cocktail Bar w dniu otwarcia będą mogli liczyć na wyjątkowe powitanie. Każdy Gość otrzyma kieliszek prosecco, natomiast dla dzieci

przewidziane są kolorowe bąbelki, które z pewnością umilą im czas. Restauracja oferuje bogate menu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród propozycji znajdziemy m.in.: soczystego burgera polanego sosem serowym, który zadowoli każdego miłośnika mięsa, stek z polędwicy dla koneserów wykwintnych dań, makarony, które zadowolą każdego smakosza włoskiej kuchni i wiele innych wyśmienitych pozycji. Nie tylko jedzenie będzie atrakcją w Colorado Grill & Cocktail Bar. Restauracja oferuje również wyśmienite drinki, które można degustować na tarasie z pięknym widokiem.

To idealne miejsce na relaks z rodziną, z przyjaciółmi lub romantyczny wieczór we dwoje. Dzięki unikalnemu położeniu na stawie i nowoczesnemu designowi, Colorado Grill & Cocktail Bar stanowi doskonałe miejsce na różnego rodzaju spotkania i uroczystości. Western Camp Resort, w którym znajduje się restauracja, to dodatkowy atut, zapewniający wiele atrakcji i możliwości spędzenia wolnego czasu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Colorado Grill & Cocktail Bar przy ulicy Oświęcimskiej 35A, od poniedziałku do soboty od 17:00 do 23:00 oraz w niedziele od 13:00 do 22:00. Odkryjcie wyjątkową atmosferę oraz pyszne dania, które z pewnością pozostaną na długo w pamięci.