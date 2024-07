Na pokładzie samolotu lecącego w środę ze stolicy Wielkiej Brytanii do Kowna doszło do awantury z udziałem agresywnego 45-letniego obywatela Litwy. Według raportu kapitana samolotu mężczyzna był wulgarny względem personelu pokładowego i pasażerów, nie stosował się do poleceń załogi, do tego była mocno wyczuwalna od niego woń alkoholu- przekazała w piątek rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dagmara Bielec.

Międzylądowanie w Modlinie

Dodała, że z uwagi na niebezpieczne zachowanie pasażera kapitan podjął decyzję o międzylądowaniu na najbliższym lotnisku – w Modlinie.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, którzy po wejściu na pokład natychmiast nakazali Litwinowi opuszczenie samolotu. Niestety, podróżny nie chciał spełnić ich prośby. Wobec tego został zakuty w kajdanki i w ten sposób opuścił pokład. Nie obyło się jednak bez obelg wykrzyczanych w stronę funkcjonariuszy.

Zarzuty dla agresywnego pasażera

Agresywny Litwin usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej "podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych". Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Dodatkowo został ukarany mandatem za złamanie Prawa Lotniczego. Po zakończeniu czynności mężczyzna został zwolniony.