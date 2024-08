Tuvalu – rajskie wyspy na Oceanie Spokojnym

Tuvalu (Tuwalu) to państwo położone w zachodniej Polinezji na Oceanie Spokojnym. Dawniej nazywane również: Terytorium Tuvalu lub Wyspami Ellice. Tuvalu tworzy archipelag Tuvalu Island (dawne polskie określenie tej lokalizacji to WyspyLagunowe).

W jego skład wchodzą trzywyspykoralowe: Nanumanga, Niulakita, Niutao. Oraz sześćatoli (Funafuti, Nanumea, Nui, Nukufetau, Nukulaelae iVaitupu) składających się w sumie z ponad 114 wysp.

Tuvalu to rajskie wyspy położone na południowym Pacyfiku, na które dolatują samoloty. Widoki zapierają dech w piersiach. To idealna destynacja dla lubiących wypoczywać na plaży w otoczeniu palm i turkusowych lagun.

Wyspy są porastane głównie przez palmy. Otaczają je piękne rafy koralowe. Różnorodność roślinności jest niewielka. Natomiast w oceanicznych wodach można znaleźć wiele gatunków morskich zwierząt, należących do skorupiaków i ryb.

Rajskie wyspy Tuvalu leżą w strefie klimatów równikowych. Roczne średnie temperatury powietrza wynoszą od 26-27 stopni (na wyspach położonych bliżej równika), po 32 stopnie Celsjusza (na południowych atolach). Im dalej na południe tym mniej opadów deszczu. Najlepszy sezon na podróżowanie na Tuvalu przypada na okres od kwietnia do października. Obecnie w celach turystycznych rocznie przyjeżdża tam około 3700 osób. Jest to jedna z najrzadziej odwiedzanych przez turystów destynacji na świecie.

Odległe położenie Tuvalu pozwala odetchnąć od zgiełku i zaznać spokoju w otoczeniu pięknej rajskiej przyrody. Niewielka ilość mieszkańców oraz ograniczona infrastruktura turystyczna umożliwiają odpoczynek z dala od cywilizacji. Lokalna kultura tętni życiem. Słynie ona z tradycji budowy kajaków. Obecnie na wyspach mieszka około 12 tysięcy osób.

Zmiany klimatyczne: rajskim wyspom grozi zatopienie

Temu niewielkiemu krajowi położonemu na Pacyfiku grozi zatopienie. Bowiem średnia wysokość wysp wynosi poniżej 3 m nad poziomem morza. To sprawia, że Tuvalu zostało uznane za jedno z miejsc narażone na skutki zmian klimatycznych.

Podnoszący się poziom wód w morzach i oceanach, a także erozja lądu mogą w ciągu najbliższych lat spowodować zatopienieTuvalu. Według naukowców do 2050 roku część Funafuti - stolicy Tuvalu - może zostać zalana przez wody Oceanu Spokojnego.

Jak podaje National Geographic, zmiany klimatu wpływają na wszystkie aspekty życia mieszkańców na wyspach. Przekształcają one krajobraz i utrudniają uprawę roślin stanowiących podstawowe produkty spożywcze, takie jak: chlebowiec, taro czy kokos. Woda oceaniczna mocno przeniknęła do gleby. Ponadto co miesiąc wyspa jest zalewana przez królewskie pływy, które z roku na rok są coraz bardziej intensywne.

Państwo Tuvalu to nie jedyny region na świecie, któremu grozi zatopienie. Przed podobnym wyzwaniem stoi RepublikaKiribati, w której ocean co rok zabiera kilka kilometrów wybrzeża.