Wybrzeże Morza Bałtyckiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Niemczech.

"Dziwne telefony" i e-maile od turystów

Jak napisał portal gazety "Ostsee Zeitung", szef jednego z hoteli w Ahlbeck na Uznamie zaledwie kilka dni po wyborach otrzymał e-maile i "dziwne telefony". Ze względu na dobry wynik AfD w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (35 proc. głosów), goście informowali, że odwołują planowane wakacje w jego hotelu.

"OZ" zacytowała jednego z gości z Lueneburga, który napisał: "Co się dzieje w Ahlbeck? Chcieliśmy pojechać na wakacje do naszego ulubionego hotelu w marcu. Niestety, teraz straciliśmy ochotę. Prawdopodobnie będziemy musieli przenieść się do Świnoujścia lub nad Morze Bałtyckie w Szlezwiku-Holsztynie".

Niebezpieczne miejsce dla ciemnoskórych?

Osoba dzwoniąca do hotelu miała odwołać zaplanowane wakacje, ponieważ w związku z wynikiem wyborczym AfD "nie będzie czuła się już bezpiecznie" ze swoim ciemnoskórym mężem na wyspie Uznam.

Codziennie otrzymuję informacje od członków, że goście odwołują rezerwacje, podając powód "AfD" – powiedział szef Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji (Dehoga) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, cytowany przez "OZ".

Nawet jeśli są to odosobnione przypadki, to "obawy związane z rasizmem, nietolerancją i atakami na obcokrajowców nie wydają się całkowicie omijać branży turystycznej" – napisał portal sieci redakcji RND. Podczas niedawnych międzynarodowych targów turystycznych ITB, Niemieckie Stowarzyszenie Turystyki (DTV) wydało ostrzeżenie w związku z wynikami wyborów federalnych.

Zaniepokojenie zagranicznych wczasowiczów

Szczególnie zaniepokojeni są zagraniczni wczasowicze. Rozwój sytuacji politycznej w naszym kraju jest bardzo uważnie obserwowany za granicą – oświadczył prezes DTV Reinhard Meyer, apelując o wysłanie światu jasnego sygnału, że Niemcy są otwartym i gościnnym krajem, w którym ludzie z całego świata są mile widziani.