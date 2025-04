Wielkanoc i majówkę coraz częściej spędzamy za granicą.

Gdzie Polacy spędzają Wielkanoc?

Najnowsza analiza eSky.pl pokazuje, że w tym okresie użytkownicy internetowego biura podróży najchętniej organizują wakacje na Majorce i Wyspach Kanaryjskich w Hiszpanii. W czołówce znalazły się Cypr i Malta, a wielu podróżnych przyciągają także greckie i włoskie wyspy. Co ciekawe, na rodzinny wyjazd najlepsze okazały się Turcja i Cypr. Z kolei prawdziwe cenowe perełki można było znaleźć we włoskim Rimini i chorwackim Nin z ofertami lot plus hotel nawet od 1 tys. zł za osobę. Z kolei tygodniowe wakacje z przelotem i noclegami poniżej 1,5 tys. zł kusiły Sardynia i Sycylia, a także hiszpańska Majorka i Lloret de Mar.

W tym roku święta wielkanocne i długi weekend majowy wypadają bardzo korzystnie. Bliskość dni wolnych od pracy powoduje, że wielu rodaków wybierze się wtedy w dłuższą wakacyjną podróż za granicę. – Wyjątkowo korzystny układ świąt w kalendarzu naturalnie stymuluje popyt na wyjazdy zagraniczne. Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania ofertami, szczególnie na południu Europy – mówi Deniz Rymkiewicz, ekspert eSky.pl.

Analitycy internetowego biura podróży przygotowali ranking krajów, które w Wielkanoc i majówkę przyciągną najwięcej osób poszukujących wypoczynku. Pokazują również ceny takich wyjazdów oraz najbardziej oblegane kierunki przez rodziny z dziećmi.

Absolutne hity podróżnicze na Wielkanoc i majówkę

Pierwsze miejsce w rankingu należy do Hiszpanii, którą odwiedzi jedna czwarta (26 proc.) osób rezerwujących wakacje z eSky.pl. Tu królują Majorka, Wyspy Kanaryjskie i Costa Brava: w tym ostatnim regionie największym zainteresowaniem cieszyć się będą Barcelona – średni koszt pakietów z lotami i sześcioma noclegami wynosi tu 2,6 tys. zł od osoby – oraz Lloret de Mar i Malgrat de Mar, gdzie za wakacje Lot+Hotel użytkownicy płacą odpowiednio ok. 1,4 i 1,5 tys. zł. Z kolei wypoczynek na Majorce kosztował od 1,4 tys. zł za ofertę uwzględniająca przelot i pobyt w hotelu w Santa Ponca. W przypadku Wysp Kanaryjskich podróż na Teneryfę wiązała się z wydatkiem rzędu 2,3 tys. zł za osobę (siedem nocy), podczas gdy cena tygodniowych wakacji w opcji lot plus hotel na Fuerteventura znajdowała się w okolicach się od 3,3 tys. zł.

Grecki wypoczynek

W analizowanym okresie wakacje na Cyprze zorganizuje 17 proc. osób, zaś wśród kierunków prym wiodą Pafos, Protaras i Ayia Napa. Ta ostatnia jest też najtańsza, bo za przelot i sześć noclegów trzeba było zapłacić blisko 1,8 tys. zł od osoby. Podobnym zainteresowaniem cieszyć się będzie także Malta z wynikiem 16 proc. w zestawieniu. Szczególną uwagę podróżnych zwróciły takie miejscowości jak Qawra (średnio 2,3 tys. zł za podróż i pobyt sześć nocy), Mellieha (ok. 2,4 tys. zł za pakiet lot + siedem noclegów) i Bugibba (blisko 1,7 tys. zł za wycieczkę z lotami i pięcioma nocami).

Od Krety i Sardynii po Zadar i Alanyę

W rankingu krajów, które są najchętniej wybierane na wakacje w okresie świąt wielkanocnych i majówki, czwartą lokatę zajmuje Grecja (15 proc.). Tu serca większości użytkowników eSky.pl skradła Kreta, ale wysoko plasują się też dwie inne wyspy – Rodos i Korfu. Rezerwując podróż na Kretę, najwięcej pozwoliły zaoszczędzić oferty lot plus hotel w miasteczku Almyrida, które wynosiły od 1,5 tys. zł od osoby za siedem nocy. Na Rodos można było znaleźć tygodniowe wakacje w podobnych cenach, zaś na Korfu średni koszt był nieco wyższy, bo 1,6 tys. zł od osoby.

Również we Włoszech (15 proc.) wakacyjne wyjazdy osób podróżujących z internetowym biurem podróży zdominowały kierunki wyspiarskie. Na Sardynii wybierają głównie Alghero i Capo Testa (od 1,2 tys. zł za loty i sześć nocy), podczas gdy na Sycylii są to San Vito lo Capo, Katania lub Palermo – średnia cena wakacji z przelotami i sześcioma nocami to ok. 1,3 tys. zł za osobę. Z kolei w kontynentalnych Włoszech najwięcej gości przyjmą Rimini nad Adriatykiem (1 tys. zł za loty plus sześć noclegów) oraz miejscowości nad jeziorem Garda, które oferowały wyjazdy już od 1,5 tys. zł za przeloty i pobyt pięć nocy.

Czemu Włochy?

Zainteresowanie Sardynią i Sycylią wynika z ich unikalnych cech: Sardynia charakteryzuje się zróżnicowanym wybrzeżem, bogatym dziedzictwem archeologicznym i możliwościami aktywnego wypoczynku, a Sycylia łączy historie różnych kultur z unikalnymi krajobrazami oraz licznymi zabytkami architektury. Na przełomie kwietnia i maja obie wyspy oferują idealne warunki na spokojny wypoczynek z dala od letnich tłumów. Wówczas można w pełni cieszyć się lokalną gościnnością i łagodną pogodą, idealną do relaksu na plażach i odkrywania miasteczek – wyjaśnia Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Poza ścisłą czołówką – z łącznym udziałem w rezerwacjach na poziomie 11 proc. – w zestawieniu znalazły się Chorwacja i Turcja. W kraju nad Adriatykiem użytkownicy eSky.pl rezerwowali wyjazdy na sześć nocy do Nin, Zadaru lub Mlini pod Dubrownikiem, płacąc za nie od 1 tys. (Nin) do 1,7 tys. zł za osobę (Mlini) w przypadku wakacji z lotami i hotelem. Natomiast w Turcji popularnością cieszy się Riwiera Turecka: większość podróży w tym okresie odbędzie się do Alanyi i Side, a oferty z przelotami i siedmioma nocami kosztowały odpowiednio od 1,8 i 2,5 tys. zł dla jednej osoby.

Co króluje na wakacyjnych talerzach i dokąd najczęściej podróżują rodziny?

Pod względem wyjazdów rodzinnych wyraźnie wybijają sięTurcja i Cypr: udział rodziców z dziećmi wśród ogółu podróżnych wynosi odpowiednio 46 i 34 proc. W Hiszpanii, Chorwacji i Grecji jedna czwarta wakacji to będą te zorganizowane w rodzinnym gronie. Natomiast na Malcie ich odsetek wyniesie 20 proc., zaś najmniejszy udział obserwowany jest we Włoszech – tylko 15 proc. użytkowników zabierze swoje dzieci do kraju na Półwyspie Apenińskim.