Amerykański sen pod polskim niebem

Route 44 to pole kempingowe stworzone z myślą o kamperach i fanach podróżniczego stylu życia. Stylowe sanitariaty w amerykańskim klimacie, wyraźne nawiązania do podróży przez Stany Zjednoczone i setki detali nawiązujących do kultowej Route 66 sprawiają, że całość przenosi nas w świat długich autostrad, dinerów i przygód spod znaku country.

Na tym etapie przestrzeń oferuje miejsca postojowe i pełne zaplecze sanitarne na wysokim poziomie, a pozostałe atrakcje, takie jak kino plenerowe, czy plac zabaw pojawią się już niebawem! Wraz z Route 44, oferta noclegowa przy Parku nabiera jeszcze większego rozmachu. Po sukcesie Western Campu, pełnego drewnianych domków i klimatycznych namiotów w stylu Dzikiego Zachodu, nadszedł czas na akcent prosto z USA w zupełnie nowej odsłonie. Dziś odwiedzający mogą wybierać nie tylko spośród hoteli i pensjonatów w okolicy, ale mogą też zaparkować swojego kampera tuż obok Energylandii i zanurzyć się w podróżniczym klimacie.

Komfort i tematyka w jednym

Route 44 będzie idealnym wyborem dla rodzin, par i grup przyjaciół, które planują spędzić w Energylandii więcej czasu. Dzięki wygodnej lokalizacji, tuż obok największego Parku Rozrywki w Polsce, można swobodnie zaplanować dłuższy pobyt i cieszyć się 133 atrakcjami bez pośpiechu. Warto więc zapamiętać datę 30 kwietnia. To moment, w którym Route 44 oficjalnie wchodzi na mapę niezwykłych miejsc w Polsce. A kto raz tu przyjedzie, z pewnością będzie chciał ponownie wrócić jak najszybciej!