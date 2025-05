133 atrakcje i wakacyjna aura już tu są

Sezon w Energylandii ruszył pełną parą, a Goście największego Parku rozrywki w Polsce mogą korzystać aż ze 133 atrakcji rozmieszczonych w siedmiu tematycznych strefach, zaprojektowanych z myślą o różnych grupach wiekowych. Na najmłodszych czeka kolorowa Bajkolandia, dla miłośników słodkich klimatów przygotowano familijną strefę Sweet Valley, a żądni mocnych wrażeń znajdą je w Strefie Ekstremalnej, gdzie króluje m.in. Mega Coaster - Pepsi Hyperion. Skorzystać możemy także z uroków Strefy Familijnej, świata Aqualantis oraz Smoczego Grodu. Co ważne – nawet najmłodsi Goście, już od 2. roku życia, mają do dyspozycji aż 28 atrakcji stworzonych specjalnie z myślą o nich.

Ciepłe, majowe dni przyniosły do Energylandii jeszcze więcej atrakcji. Do dyspozycji odwiedzających jest już pierwsza część popularnego Water Parku. Można zanurzyć się w basenach z podgrzewaną wodą, dać się ponieść emocjom na zjeżdżalniach i odpocząć pod palmami w strefie relaksu. Tropikalny klimat i ogrom wodnej zabawy dostępne są oczywiście w cenie standardowego biletu.

Plan na wiosnę i jesień znany! Jeden bilet, wiele możliwości

Bilety zakupione w ramach promocji 2+1 można wykorzystać aż do 26 października – z pominięciem okresu wakacyjnego. To idealna okazja, by zaplanować nie tylko rodzinny dzień wiosną, ale też jesienną wizytę podczas wyjątkowych wydarzeń sezonowych. Energylandia słynie z oryginalnych dekoracji i tematycznych atrakcji – od kolorowej Złotej Polskiej Jesieni, przez biesiadny klimat Oktoberfestu, aż po atmosferę rodem z filmów grozy w trakcie Halloween Time. Co wybierzesz? Coś czujemy, że na jednej wizycie może się nie skończyć!

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka trzy bilety, a najtańszy z nich automatycznie naliczy się jako darmowy. To prosty sposób, by zaplanować wspólny dzień pełen śmiechu i nowych wspomnień. Bilety są dostępne na stronieticket.energylandia.pl, a sama promocja potrwa do 18 maja.