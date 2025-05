Pociąg z Polski do Chorwacji wystartuje w wakacje 2025. Informację potwierdził premier Donald Tusk. Nowe połączenie obsługiwane będzie przez państwowego przewoźnika PKP Intercity. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy kochają wypoczywać nad Adriatykiem! Od kiedy ruszą pociągi z Polski do Chorwacji w 2025 roku? Ile kosztują bilety? Jak wygląda trasa? Oto najważniejsze informacje.