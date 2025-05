Na tych polskich lotniskach wyrobisz paszport tymczasowy od ręki. Ile to kosztuje? Jak długo się czeka? Ile jest ważny?

Paszport tymczasowy stanowi awaryjne rozwiązanie dla osób, które muszą pilnie odbyć podróż zagraniczną, a z różnych przyczyn, takich jak zgubienie, kradzież, nieważność dotychczasowego dokumentu czy brak czasu na wyrobienie standardowego, nie posiadają ważnego paszportu. Umożliwia on jednorazowy wyjazd i powrót, jest wydawany bardzo szybko i ważny przez okres niezbędny do odbycia konkretnej podróży, maksymalnie przez 12 miesięcy.

Na których polskich lotniskach można wyrobić paszport tymczasowy?

Nie na wszystkich polskich lotniskach jest możliwe wyrobienie paszportu tymczasowego w nagłych przypadkach. Usługa ta jest dostępna w specjalnie wyznaczonych punktach paszportowych zlokalizowanych na kilku największych międzynarodowych portach lotniczych w kraju. Obecnie paszport tymczasowy można wyrobić na następujących lotniskach, w podanych lokalizacjach:

Na Lotnisku Chopina w Warszawie, punkt znajduje się w terminalu A, w strefie odlotów.

W Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, punkt dostępny jest w strefie ogólnodostępnej terminalu.

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice im. Jana Pawła II, punkt mieści się w terminalu pasażerskim.

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice, punkt zlokalizowany jest na 2. piętrze terminalu B.

W Porcie Lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika, punkt znajduje się w terminalu głównym.

W Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, punkt dostępny jest w strefie ogólnodostępnej, w pobliżu hali odlotów.

Godziny otwarcia punktów wydających paszporty tymczasowe

Punkty wydające paszporty tymczasowe na lotniskach funkcjonują zazwyczaj od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Należy jednak pamiętać, że dokładne godziny ich pracy mogą się różnić w zależności od konkretnego lotniska, dlatego zaleca się wcześniejsze sprawdzenie aktualnego harmonogramu.

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego jest stały i wynosi 30 złotych. Opłatę tę wnosi się na miejscu w punkcie paszportowym, przy czym zazwyczaj możliwa jest wyłącznie płatność bezgotówkowa, kartą płatniczą. Warto podkreślić, że podana kwota - 30 zł - to pełna cena dokumentu – nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty administracyjne ani koszty przyspieszenia procedury. Jest to znacznie niższa kwota w porównaniu do standardowej opłaty za paszport biometryczny, która obecnie wynosi około 140 zł (przy czym dla niektórych grup, jak uczniowie czy seniorzy, obowiązują zniżki).

Czas oczekiwania na paszport tymczasowy

Procedura wyrobienia paszportu tymczasowego jest bardzo szybka. Od momentu złożenia wniosku do otrzymania gotowego dokumentu mija zazwyczaj od 15 do 30 minut. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej liczby osób oczekujących na obsługę lub gdy konieczne będzie uzupełnienie wymaganej dokumentacji. Urzędnicy dokładają jednak starań, aby obsługa pasażerów przebiegała sprawnie, szczególnie w sytuacjach, gdy godzina planowanego odlotu jest bliska.

Jakie dokumenty są wymagane do wyrobienia paszportu tymczasowego?

Aby ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego bezpośrednio na lotnisku, należy przedstawić komplet wymaganych dokumentów. Są to:

Dokument potwierdzający konieczność nagłego wyjazdu za granicę, na przykład ważny bilet lotniczy.

Dowód tożsamości – może to być aktualny dowód osobisty lub nawet nieważny paszport.

– może to być aktualny Aktualna fotografia paszportowa. Warto zaznaczyć, że na niektórych lotniskach istnieje możliwość zrobienia zdjęcia na miejscu, jeśli wnioskodawca go nie posiada.

Należy być przygotowanym na to, że urzędnik przyjmujący wniosek może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące planowanej podróży, szczególnie w sytuacji, gdy wniosek składany jest z kilkudniowym wyprzedzeniem przed datą wylotu.

Zasięg obowiązywania paszportu tymczasowego

Paszport tymczasowy jest dokumentem rozpoznawanym i akceptowanym przez większość państw na świecie. Trzeba jednak mieć świadomość, że niektóre kraje mogą bezwzględnie wymagać od podróżnych posiadania standardowego paszportu biometrycznego.

Z tego powodu kluczowe jest, aby przed planowaną podróżą na paszporcie tymczasowym dokładnie sprawdzić aktualne przepisy wjazdowe i wizowe kraju docelowego. Potencjalne trudności z wjazdem mogą pojawić się w szczególności w przypadku podróży do państw takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia. Należy także pamiętać, że posiadanie paszportu tymczasowego nie gwarantuje zawsze automatycznego przekroczenia granicy i w niektórych sytuacjach może wiązać się z koniecznością przejścia dodatkowych kontroli lub udzielenia wyjaśnień.